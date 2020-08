Uomini e Donne, Giovanni e Veronica news rottura: “Soffriamo insieme”

Giovanni Longobardi e Veronica Ursida hanno deciso di dividere le loro strade. La rottura ha fatto male a entrambi e lo hanno fatto capire bene con le ultime stories pubblicate su Instagram. Ma cos’è successo davvero? Per il momento sappiamo che è stata la dama di Uomini e Donne ad aver commesso degli errori tali da aver mandato all’aria la loro relazione in costruzione: dopo il dating show, hanno deciso di dar vita a qualcosa di serio, ma quel qualcosa è giunto al capolinea prima del previsto. La confessione di Veronica ha spiazzato tutti e, quest’oggi, ha voluto aggiungere altro tramite il suo profilo Instagram. Non sono mancate comunque le critiche, soprattutto dopo l’ultima storia di Giovanni: una foto assieme a Veronica che sta facendo molto chiacchierare, per questo la ragazza ha deciso di intervenire. E la faccenda non si chiuderà certamente dopo le sue ultime parole. Non manca poi molto all’inizio di UeD!

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, news Uomini e Donne: la foto di coppia del ragazzo che fa scatenare il caos

Oggi Giovanni ha pubblicato una foto come storia Instagram assieme a Veronica scrivendo: “Doveva essere il nostro prossimo post insieme… doveva!”. Scelta, la sua, duramente criticata. Molti si sono chiesti come sia possibile scrivere qualcosa del genere dopo la rottura. Ieri Veronica ha fatto una confessione inaspettata, ma questo ha scatenato alcuni hater, che le hanno detto di star fingendo: “Di finta ho veramente poco perché mi sono assunta le mie responsabilità”. C’è chi non crede affatto alla notizia della fine della loro storia d’amore, chi invece pensa che in realtà lei non sia stata mai interessata a Giovanni. Scopriremo la verità solo con la nuova stagione di Uomini e Donne, anche se Veronica ha tenuto a precisare che né lei né Giovanni hanno recitato. Qualcosa, comunque, è accaduto e, fino a quando non verrà fatta chiarezza, gli hater continueranno ad attaccare senza sosta.

Uomini e Donne gossip, il chiarimento di Veronica Ursida dopo le accuse

Una storia finita (chissà come) che ha ferito entrambi, come ha spiegato Veronica Ursida su Instagram: “Stiamo soffrendo insieme. Nessuno dei due è finito”. Non è l’unica coppia nata a Uomini e Donne che è scoppiata nell’ultimo periodo: Giulia De Lellis e Andrea Damante (molto più chiacchierati degli altri due personaggi) continuano a far parlare, visto che ci sono stati degli strani spostamenti… Cos’altro scopriremo ancora? Giovanni e Veronica decideranno di vuotare il sacco?