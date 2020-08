Giulia De Lellis e Andrea Damante: lui ritorna a Roma? Strani movimenti

Stanno facendo chiacchierare tanto, Andrea Damante e Giulia De Lellis, durante quest’estate all’insegna del gossip che diventa giorno dopo giorno sempre più rovente! Si sono allontanati molto – troppo per i fan! – per capirsi meglio ed è difficile parlare di rottura definitiva, soprattutto dopo che l’influencer ha smentito l’ultimo flirt che le era stato attribuito. Una storia infinita, la loro, che potrebbe avere presto altri colpi di scena. Sì, perché la prossima tappa di Damante, dopo le numerose serate in musica trascorse in Sardegna, potrebbe essere proprio Roma. A casa della famiglia della De Lellis? Sono state scritte di ogni nelle ultime ore, persino che l’artefice dell’allontanamento tra i due ex personaggi di Uomini e Donne potrebbe essere la mamma del Dama. Hanno spiegato che è in corso questo periodo durante il quale devono capire meglio se la loro storia è destinata a durare o ad arrestarsi per sempre e, di contorno, ci sono delle semplici congetture. Che potrebbero presto smentire. Magari con un inaspettato (e forse nemmeno tanto) ritorno di fiamma.

Giulia e Andrea gossip: lui lascia la Sardegna, lei lo raggiungerà a Roma? Avvistamenti in aeroporto

Entrambi sono volati in Sardegna per lavoro e per trascorrere le vacanze (probabilmente le ultime di quest’estate). Si sono incontrati oppure no? Mistero, anche se Deianira Marzano ha posto all’attenzione di tutti una foto di Andrea Damante (immortalato da una sua follower) all’aeroporto di Alghero, in partenza verso Roma. Potrebbe o aver deciso di aspettare nella capitale la De Lellis – che dovrebbe trascorrere qualche altro giorno in Sardegna – o di prendere le ultime cose lasciate a casa di lei. Il ragazzo che Deianira ha mostrato è senza dubbio Damante per due ragioni: ha lo stesso taglio e colore di capelli del deejay e indossa gli stessi pantaloncini con stelle che ha mostrato durante la sua ultima storia di Instagram. A far pensare che le cose tra lui e Giulia potrebbero avere un risvolto positivo è anche quello che Andrea Damante ha detto durante una serata: ha fatto intendere che Ignazio Moser sia single mentre ha preferito non fare minimamente cenno alla sua vita privata.

Ultime notizie Giulia De Lellis e Andrea Damante: strani movimenti e flirt smentiti

Dopo aver passato alcuni giorni a Porto Cervo e dopo aver presentato il suo ultimo brano Somebody to love (nel videoclip è presente anche Giulia De Lellis), Andrea Damante ha preso l’areo per ritornare a Roma e aspettare così la sua ex? Staremo a vedere. Anche perché lei non sembra interessata a voltare immediatamente pagina e ha tenuto subitamente a precisare che non ha avuto nessuna relazione con Carlo Beretta.