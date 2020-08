Cecilia Rodriguez e Ignazio si sono lasciati? La prova è Damante: il video

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? Ormai non si fa che parlarne nonostante i diretti interessati abbiano cercato di mettere fine al gossip con una foto in cui compaiono insieme. Foto che può ben poco in realtà dinanzi al fiume di pettegolezzi che scorre nel web, in special modo sui social, soprattutto se poi a queste voci si aggiungono video come quello pubblicato di recente da Deianira Marzano che riprende Andrea Damante, con cui Ignazio è in vacanza, mentre incinta il pubblico femminile con parole che dicono molto sulla vita sentimentale dell’amico. Non ne sarà felice per niente Cecilia, sempre che non sia stata lei a lasciarlo e ammesso che Damante non abbia detto certe cose solo perché preso dal momento.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? Video-prova da una discoteca di San Teodoro: Damante parla troppo

Il filmato vede Andrea, già contestato proprio assieme a Ignazio per via di alcuni comportamenti che non sono piaciuti affatto e che sono stati denunciati da Selvaggia Lucarelli, presentare Moser con le seguenti parole: “Per tutte le single di San Teodoro c’è qui mio fratello Ignazio Moser”. Per qualcuno potrebbe essere semplicemente un modo per incitare le fan di Ignazio ma è legittimo pensare che a Damante sia scappato qualcosa di troppo; anche perché nel caso in cui non fosse così non è di certo un buon modo per far scatenare chi è in sala, viste le tante voci di corridoio che circolano da mesi su Ignazio e Cecilia.

Ignazio e Cecilia single? Tantissimi i pettegolezzi sulla coppia, nessuna certezza sulla relazione

Ignazio e Cecilia si sono conosciuti al Grande Fratello Vip quando lei era ancora legata a Francesco Monte. Il rapporto tra i due dura da anni e sin da subito sono sembrati affiatatissimi anche per via della palese attrazione fisica che li ha fatti avvicinare al Gf Vip; di recente si è persino parlato di una gravidanza per la Rodriguez, a testimonianza del fatto che nessuno si sarebbe mai immaginato questa rottura. La speranza è che i due riescano a riappacificarsi, sempre che questa crisi esista davvero, trovando un punto d’incontro.