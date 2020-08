Selvaggia Lucarelli durissima con Damante e Moser: “Geni”, il duro attacco

Selvaggia Lucarelli contro Andrea Damante e Ignazio Moser. E no, stavolta Giulia De Lelllis e Cecilia Rodriguez, con le quali sarebbero in crisi, c’entrano ben poco. Anzi nulla. L’opinionista ha pubblicato su Instagram una serie di storie registrate all’interno del locale in cui stava lavorando l’ex tronista di Uomini e Donne, da anni ormai deejay di successo, per denunciare una spiacevole situazione in cui è stato coinvolto anche il suo amico ex gieffino: entrambi erano in un locale stracolmo di gente, in cui il distanziamento sociale era tutt’altro che rispettato, e nessuno dei due indossava la mascherina. Quella di Selvaggia potrebbe sembrare una crociata ma in realtà è solo un intervento di sensibilizzazione su un problema serio che ha spinto il governo a chiudere le discoteche dopo Ferragosto e a imporre l’uso della mascherina dalle 18 alle 6 anche in luoghi aperti qualora non fosse possibile evitare assembramenti.

Selvaggia Lucarelli attacca Andrea Damante e Ignazio Moser dopo una serata in discoteca: cos’è successo

Al momento da parte di Andrea e Ignazio non sono arrivati commenti di alcun tipo ma non è da escludere che i due amici intervengano in qualche modo, visto che le parole della Lucarelli sono state forti: “Tutti con la mascherina – ha commentato un’ironica Selvaggia –, compresi i due geni”. “Due geni” fa ovviamente riferimento ad Andrea, che era in console, e a Ignazio che a quanto pare gli era vicino e pensava a divertirsi. Come ha specificato in seguito la stessa Lucarelli – e si tratta senza dubbio di buon senso – non si chiede a nessuno di smettere di divertirsi ma solo di cercare di imparare a stare in mezzo agli altri in nuovi modi. “Questa è la sfida – ha precisato in seguito Selvaggia sui propri account social –, e voi che l’avete persa, farete perdere tutti. Compresi voi stessi”. Non è neanche il primo post che l’opinionista scrive in merito.

Le denunce di Selvaggia Lucarelli e l’attacco degli haters: pioggia di insulti e offese contro l’opinionista

Qualche ora prima infatti Selvaggia aveva commentato la decisione di Elettra Lamborghini di sospendere tutti i suoi concerti dopo la polemica scoppiata proprio sulle sue serate, dove anche in questo caso non hanno rispettato le norme per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Andrea e Ignazio insomma sono soltanto due dei tanti esempi su cui la Lucarelli si è soffermata e continua a soffermarsi: tuttora attraverso vari filmati pubblicati sempre su Instagram ha denunciato le irregolarità manifeste in alcuni locali della movida salentina, e per questo ha ricevuto una serie d’insulti immeritati e ingiustificati (offese da evitare comunque, a prescindere da ciò che si legge). Nonostante questo è indubbio che la Lucarelli non smetterà di continuare a fare il suo lavoro come ha sempre fatto sperando che possa in qualche modo sortire l’effetto sperato in questo periodo di grande incertezza per l’Italia intera.