Elettra Lamborghini cancella il tour per il Covid: “Non siamo ancora pronti”

Sospeso il tour di Elettra Lamborghini. Dopo le immagini degli ultimi concerti in Puglia e in Sicilia, dove a fatica sono state rispettate le regole anti-Covid 19, la cantante bolognese ha deciso di cancellare tutti i suoi concerti in giro per l’Italia. L’ereditiera ha dato l’annuncio su Twitter, spiegando che gli italiani non sono ancora pronti ad ascoltare musica dal vivo e allo stesso tempo convivere col temibile Coronavirus. Il live in discoteca, a Gallipoli, ha scatenato una vera e propria polemica: troppi i ragazzi accalcati sotto il palco e sprovvisti di mascherina. Immagini piuttosto forti che hanno spinto Elettra a fare un passo indietro e ad annullare il suo tour.

Elettra Lamborghini cancella tutte le date del suo tour

“Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid… riconosco che non é il momento… ci é stata data l opportunitá e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti”, ha scritto Elettra Lamborghini su Twitter. Un gesto che ha diviso l’opinione pubblica: c’è chi l’ha apprezzato e chi invece ha puntualizzato che bisognava pensarci prima. Ha invece messo d’accordo tutti la decisione di Gigi D’Agostino: il noto deejay italiano ha annullato una serata in discoteca. “Per il bene del pubblico che, a mio avviso, affrontando il viaggio e partecipando al concerto si esporrebbe in entrambe le situazioni al rischio di contagio. Per il bene di tutti gli operatori addetti alla produzione dell’evento che entrando in strettissimo contatto con altre persone, prima, durante e dopo il concerto, si esporrebbero al rischio di contagio. Aspettando un giorno migliore…”, ha fatto sapere il musicista.

Polemica per le dichiarazioni di Bob Sinclair

Prima del concerto a Gallipoli di Elettra Lamborghini, hanno fatto le scalpore di Bob Sinclair, che ha definito un controsenso andare in discoteca e tenersi a debita distanza. “Il distanziamento sociale è l’opposto di quello che significa stare insieme. Come puoi chiedere a chi ama ballare di mantenere una certa distanza dagli amici? La regola è ‘goditi l’attimo‘. Non ho un consiglio migliore. Godere della possibilità di ballare sulla musica con gli amici è una delle chiavi di una vita felice. Il nostro umore è al minimo, non è il momento giusto per togliere alla gente la libertà di ballare”, ha ribadito.

Elettra Lamborghini si concentrerà sul suo matrimonio

Messa in stand by la musica, nelle prossime settimane Elettra Lamborghini si concentrerà sul suo imminente matrimonio. A settembre sposerà il deejay olandese Afrojack. La cantante di reaggeton convolerà a nozze il prossimo 26 settembre. Elettra ha già firmato un contratto in esclusiva con Silvia Toffanin: Verissimo trasmetterà le immagini delle sue nozze. Non solo: in seguito ci sarà, secondo quello che hanno spifferato i beninformati, uno speciale dell’evento su Real Time. Wedding planner dell’evento è Enzo Miccio.

Chi è Afrojack: il futuro marito di Elettra Lamborghini è un deejay olandese

Elettra Lamborghini frequenta Afrojack dal 2018. Il primo incontro è avvenuto grazie ad amici in comune e da allora non si sono più mollati. Lui è un produttore e deejay olandese di 33 anni, il cui vero nome è Nick van de Wall. La proposta di matrimonio è arrivata lo scorso anno, durante le vacanze di Natale.