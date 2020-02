Elettra Lamborghini sposa Afrojack: la data del matrimonio svelata a La vita in diretta

Alla vigilia del suo primo Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini ha svelato quando sposerà il fidanzato Afrojack. E sì perché prima di calcare il palco dell’Ariston la nota ereditiera ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio dal deejay e produttore olandese. In una lunga intervista rilasciata ad Alberto Matano a La vita in diretta la Lamborghini ha confidato che l’evento è stato fissato al prossimo settembre. Impegni di lavoro permettendo visto che Elettra è sempre più lanciata nel mondo della musica sia italiana sia internazionale e questo potrebbe far slittare il grande giorno.

Elettra Lamborghini si sposa a settembre con Afrojack

“Matrimonio? In teoria a settembre”, ha dichiarato Elettra Lamborghini a La vita in diretta, non svelando però il giorno preciso in cui andrà all’altare. Ma con Afrojack la 26enne fa davvero sul serio e ha già scelto i nomi dei figli che arriveranno. “Saranno strani, non Giulia o Francesco”, ha assicurato la Lamborghini.

Chi è Afrojack, il il futuro marito di Elettra Lamborghini

Afrojack è un produttore e deejay olandese di 32 anni. La relazione con Elettra Lamborghini è iniziata nel 2018 e in poco tempo i due sono diventati inseparabili tanto che a breve diventeranno marito e moglie.