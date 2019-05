Elettra Lamborghini si sposa: scelti già i nomi dei figli

Elettra Lamborghini parla del matrimonio con il fidanzato Afrojack

Continua a gonfie vele la relazione amorosa tra Elettra Lamborghini e Afrojack, deejay e produttore musicale di nazionalità olandese. È stata la stessa ereditiera e cantante a parlare di matrimonio nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. I due stanno insieme da pochi mesi ma sono già molto affiatati e complici. Ed entrambi sognano di mettere su famiglia presto, tanto che Elettra ha confidato di aver già scelto i nomi dei bambini che avrà dal futuro marito. Nomi particolari, un po’ come il suo, e non di certo comuni come possono essere Giulia o Francesco. Al momento, però, non c’è ancora una data ufficiale del matrimonio: l’ex star dei reality spagnoli vuole prima concentrarsi sul lavoro a The Voice e risolvere i recenti problemi di salute (dovuti perlopiù allo stress).

Le parole di Elettra Lamborghini sul fidanzato Afrojack

“Sposare Afrojack? Sì, forse l’anno prossimo. E abbiamo già la lista dei nomi per i nostri figli. Strani, non Giulia o Francesco”, ha assicurato Elettra Lamborghini alla rivista edita da Mondadori. La giurata di The Voice e il collega si frequentano dal 2018 e in più di un’occasione la 25enne ha speso parole di stima ed elogio per il fidanzato. “Auguro a tutti di incontrare qualcuno come lui che mi fa sorridere e mi fa sentire una principessa ogni giorno. Sei così speciale”, ha sottolineato qualche tempo fa Elettra su Instagram, dove è seguita da quattro milioni di follower.

Elettra Lamborghini innamorata non dimentica il lavoro

Seppur innamorata e con il sogno di sposarsi presto, Elettra Lamborghini non dimentica il lavoro. Oltre alle registrazioni della nuova edizione di The Voice of Italy, dove è stata fortemente voluta dalla conduttrice Simona Ventura, Elettra è alle prese con il suo primo album discografico. Dopo il successo delle hit Pem pem e Mala l’ex protagonista di Riccanza pubblicherà un disco di inediti reaggeton. Non solo: la Lamborghini vuole tornare a The Voice il prossimo anno e spera di condurre un programma tv che parli di autostima.