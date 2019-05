Elettra Lamborghini preoccupa i fan: aggiornamento salute e sogno dei figli

Elettra Lamborghini problemi di salute: la coach di The Voice preoccupa i fan e aggiorna

Che Elettra Lamborghini abbia dei problemi di salute non è una novità. Alcuni giorni fa, ne ha parlato proprio lei in alcune Instagram stories, spiegando di aver fatto le analisi del sangue e di avere i valori “sballatissimi“. Per questo sta seguendo una dieta, come attesta spesso e volentieri sui social. La cantante di Pem Pem e Mala ha deciso così di affrontare il problema seguendo un’alimentazione sana ma gli impegni di lavoro la stanno stancando molto. Proprio nella serata di domenica 12 maggio, la Lamborghini, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, afferma anche di sentirsi molto stanca. L’ereditiera fa preoccupare i suo fan e followers sui social, e così ha deciso di aggiornare sul suo stato di salute. Se esternamente sembra essere felice e contenta, dentro si dice stanchissima. L’impegno a The Voice, di Simona Ventura, è davvero tanto ma ad aumentare la sua stanchezza potrebbe essere anche il problema di salute di cui aveva parlato, e che chiama in causa la billirubina, ossia un pigmento contenuto nella bile.

Elettra Lamborghini preoccupa i fan: aggiornamenti sulla salute

“Ho fatto le analisi, avevo sentito che c’era qualcosa che non andava“, aveva spiegato sui social solo qualche giorno fa, “Spesso finisco in ospedale per fare liquidi. I valori sono sballatissimi. Un po’ me lo sentivo, ma non mi immaginavo così tanto“. Ma ora come sta la Lamborghini? Elettra prende la palla al balzo per aggiornare i fan, preoccupati per lei. Alla domanda di un suo followers, che le chiede come sta, la cantante risponde: “Sono stanchissima, dentro e fuori. Anche se rido sempre“. “Non sono giù. È un periodo che, anche se sembro felice, sono molto stanca“, ha poi spiegato meglio a voce. La coach di The Voice sta anche registrando un nuovo singolo, ed inoltre ad orari improponibili come attestano i video condivisi sui social.

Elettra Lamborghini: l’amore e il sogno dei figli

Elettra sta avendo un grande successo, è proprio lei la grande rivelazione di The Voice of Italy, con tutte le perle che ci regala ad ogni puntata dello show. Oltre al successo in campo professionale, la cantante è molto fortunata anche in amore. La relazione con il dj Afrojack va alla grande, tanto da sognare di avere dei figli? La Lamborghini risponde così: “Anche io morirei per avere un figlio, ma prima di essere sposata ed essermi realizzata completamente nella vita non mi sognerei mai…“. Elettra è molto giovane ed è una donna di altri tempi, come dichiarò ospite da Alessandro Cattelan tempo fa.