Elettra Lamborghini annuncia: “Basta provocazioni”. E su Afrojack…

Elettra Lamborghini, l’ereditiera più famosa dell tv, arriverà a The Voice of Italy nel ruolo di coach

Una nuova vita quella di Elettra Lamborghini. L’ereditiera, tra le più famose della tv, è diventata anche cantante, Pem Pem e Mala sono divenute in poco tempo delle grandi hit ed ora debutterà in Rai nel ruolo nuovissimo di coach a The Voice of Italy. Un cast davvero eterogeneo quello voluto dalla padrona di casa, Simona Ventura. Accanto alla Lamborghini, infatti, ci saranno Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio. Si preannuncia una grande stagione per il talent di Rai 2, e proprio al suo debutto Elettra si racconta sulle pagine di Oggi. Al settimanale racconta il suo passato e il suoi futuro. L’amore per il dj Afrojack è ai massimi livelli, dichiara infatti di essere molto innamorata e di voler passare tutta la vita con lui al suo fianco. Una vera svolta quella della cantante, che avrebbe messo da parte show tamarri e canzoni da ballare.

Elettra Lamborghini: l’amore per Afrojack e la svolta religiosa

“L’abito non fa il monaco“, dichiara Elettra Lamborghini sul settimanale. Chiunque la veda, non potrà mai pensare che l’ereditiera di casa Lamborghini sia molto credente. “Una volta in aereo ho avuto una visione, è come se avessi parlato con Dio. So che sembra una cosa strana a sentirla […] Da allora sono diventata ultra-credente“, ha affermato la cantante, che in molti ricorderanno anche al Gf Vip spagnolo e nei programma di Mtv Riccanza e Super shore. Oltre alla svolta religiosa, Elettra dichiara anche finito il periodo delle provocazioni, perché “per tutto c’è un’età. Certe cose non le farei“. E sull’amore con il dj Afrojack svela: “Non posso immaginarmi con nessun altro. In amore sono molto seria. Voglio una persona che sia fedele […] e lui è un tesoro!“.

Elettra Lamborghini e il bullismo: una brutta esperienza!

Nonostante sia diventata in poco tempo un grande personaggio del mondo della musica e della tv, Elettra Lamborghini vive i problemi dei “comuni mortali“. “Fin da piccola mi dicono che sono grassa“, ha confessato l’ereditiera, “In Italia, purtroppo, le donne con le curve vengono viste come grasse. È molto triste“.