Elettra Lamborghini nessun piercing: ecco cosa si nascondeva sotto il body

Elettra Lamborghini non ha nessun piercing alle parti intime

Negli scorsi giorni ha fatto discutere parecchio il presunto piercing di Elettra Lamborghini alle parti intime. L’oggetto metallico è apparso sotto un body che l’ereditiera ha sfoggiato durante una performance in coppia col rapper Sfera Ebbasta. Ebbene, a quanto pare non si trattava di piercing ma di altro. A chiarire la questione è stata la stessa Elettra, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi in vista della nuova edizione di The Voice. “La storia del body e del piercing? È stata interpretato come piercing all’inguine ma era il brillantino della calzamaglia”, ha assicurato la cantante che, al contrario, ha piercing in altre zone del corpo tra cui due nascosti all’interno della bocca.

Le parole di Elettra Lamborghini su The Voice

Piercing a parte, Elettra Lamborghini è carica per il suo esordio da Coach a The Voice of Italy. La giovane è stata fortemente voluta da Simona Ventura, che è tornata in Rai proprio per condurre la nuova edizione del talent show. “Porterò a The Voice genuinità . E poi io ho lavorato con i più grandi produttori americani. Di cultura musicale ne ho un bel po”, ha chiarito l’ex star di Riccanza e Gran Hermano Vip.

La carriera musicale di Elettra Lamborghini

Classe 1994, dopo diversi reality show tra l’Italia e la Spagna, Elettra Lamborghini ha fatto il suo debutto musicale nel 2018 con la canzone Pem Pem, che è diventata subito un tormentone. Da qualche tempo è felicemente fidanzata con Afrojack.