Elettra Lamborghini parla del fidanzato Afrojack: “Sono molto felice”

Elettra Lamborghini parla su Instagram del suo 2018: l’amore per Afrojack e per i suoi fan

Per la giovane ereditiera Elettra Lamborghini il 2018 è stato l’anno della svolta. L’ex volto del programma Riccanza, in cui ha mostrato il suo stile di vita super lussuoso, la 24enne nel mese di febbraio ha fatto il suo debutto come cantante pubblicando il singolo Pem Pem, che ha scalato le classifiche con le sue forti influenze reggaeton. E proprio due settimane fa, il brano è stato certificato Doppio Disco di Platino dalla FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana. Oltre ai successi lavorativi, però, per Elettra è stato un anno anche all’insegna dell’amore, visto che in autunno si è fidanzata con Afrojack, famoso produttore musicale olandese di 31 anni il cui vero nome è Nick Van de Wall. In vista del nuovo anno che sta per arrivare, la nota ereditiera, nipote di Ferruccio Lamborghini, ha voluto ripercorrere con i suoi milioni di fan l’anno che sta ormai volgendo al termine, e che è stato per lei ricco di sorprese.

Elettra Lamborghini: “Sono molto felice, ho un sacco di persone che mi vogliono bene”

Elettra Lamborghini ha parlato a cuore aperto ai suoi follower su Instagram, ripercorrendo con loro il 2018, anno per lei ricco di cose belle. “Penso che questo sia stato l’anno più bello della mia vita. Sono molto felice, ho un sacco di persone che mi vogliono bene. Considerando che nel mondo dello spettacolo in cui mi trovo ci sono tante persone che non riescono a godersi quello che hanno. Ci sono molte cose finte“, ha rivelato la cantante. E aggiunge: “Queste cose mi danno tristezza perché io ho avuto la fortuna di trovare un ragazzo meraviglioso. Spero che anche voi possiate trovare una persona che vi rispetti e che vi ami veramente per quello che siete. Questo messaggio va a tutti i miei fan, avete fatto parte del 2018 e lo avete reso ancora più speciale. Tante altre cose arriveranno nel 2019 quindi sono carica. Grazie a tutti“. In più, come dichiarato in un precedente post, l’ereditiera ritiene il 31enne una persona davvero speciale, che la fa sentire una principessa ogni giorno.

Elettra Lamborghini: ospite a Capodanno in Musica su Canale 5

Dopo i due singoli di successo, Pem Pem e Mala, e dopo le numerose partecipazioni televisive, Elettra Lamborghini sarà ospite questa sera allo show targato Canale 5 Capodanno in Musica, condotto da Federica Panicucci. L’ereditiera, innamorata del dj Afrojack, che a quanto pare è stato in passato il compagno di Paris Hilton, si esibirà portando sul palco il tormentone di questa estate, che canterà e ballerà insieme al suo team. E siamo sicuri che al suo fianco ci sarà anche lui, il dj e produttore olandese con cui l’ereditiera forma una coppia splendida, facendo sognare milioni di fan!