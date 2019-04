Elettra Lamborghini: problemi di salute, la cantante aggiorna i fan

Elettra Lamborghini problemi di salute: la cantante è a dieta. Spiega tutto sui social

Elettra Lamborghini racconta sui social i problemi di salute che sta affrontando nelle ultime ore. Su Instagram, attraverso delle stories, ha raccontato di avere le analisi con valori alti e che ha deciso, per questo motivo, di mettersi a dieta. A mettere il dubbio una foto in cui la coach di The Voice dice di dover mangiare la sera un cetriolo, una scelta davvero stramba tanto che poi la Lamborghini ne ha spiegato il motivo ai fan. Nel frattempo, il suo successo nel programma di Simona Ventura sta aumentando puntata dopo puntata. Se nella puntata di esordio, ci ha regalato modi di dire e situazioni che la hanno già incoronata come il personaggio rivelazione di questa edizione, Elettra ha spiegato che ha la bilirubina alta. La sua spiegazione è stata sommaria ma è facile capire che, preoccupata per la sua salute, ha decido di affrontare il problema con un’alimentazione sana.

Elettra Lamborgini: “Ho fatto le analisi del sangue. Sono a dieta“

Elettra Lamborghini ha rivelato sui social di avere problemi di salute: “Ho fatto le analisi del sangue, sentivo che c’era qualcosa che non andava“, ha spiegato attraverso delle storie sui social, aggiornando così tutti i suoi fan. “Spesso finisco in ospedale per fare liquidi. I valori sono sballatissimi. Un po’ me lo sentivo, ma non mi immaginavo così tanto. Sto morendo“, cerca di sdrammatizzare la cantante. Ma come di ce lei non c’è molto da ridere: “Sono a dieta, posso mangiare pochissima roba e sono gialla. Produco una marea di bilirubina, devo stare più tranquilla“. Una spiegazione più che sufficiente quella di Elettra, avrebbe così i valori del sangue molto alti soprattutto per la bilirubina che è un pigmento di colore giallo-rossastro, contenuto nella bile. Per questo una sana alimentazione, mangiare frutta e verdura è essenziale per far ritornare i valori nella normalità per un adulto in buona salute.

Elettra Lamborghini tatuaggio per il fidanzato durante The Voice

Elettra è piena di tatuaggi. L’ultimo realizzato è quello sul polso in cui si è incisa sulla pelle il nome del fidanzato, il famoso dj Afrojack. La reazione di lui è stata fantastica, la cantante ha dato prova del suo amore attraverso una video chiamata con l’amato che si è emozionato al gesto d’amore.