Eliza G, The Voice: duetto con il fidanzato di Elettra ma lei non lo sa

Eliza G, il fidanzato di Elettra Lamborghini, Afrojack, ha duettato con la concorrente di The Voice. La Lamborghini però non lo sa

La concorrente di The Voice of Italy, Eliza G, non è di certo nuova nel panorama musicale. La cantante ha infatti collaborato con diversi nomi importanti della musica soprattutto internazionale, tra i nomi Benny Benassi, Avicii, Swedish House Mafia ed anche il fidanzato della Lamborghini, il dj Afrojack. Una vera sorpresa sarà per gli appassionati del programma, in quanto la concorrente non ne ha fatto per niente menzione nella sua presentazione neanche successivamente quando ha dovuto scegliere in quale squadra gareggiare. L’ereditiera, ed ora coach del programma, Elettra Lamborghini non ha fatto menzione di questo fatto e possiamo pensare non ne sappia niente. Eliza G ha anche pubblicato un suo singolo che, come le ha dichiarato, è andato molto bene nelle radio brasiliane.

Eliza G e Elettra Lamborghini: Afrojack ha duettato con la cantante

La 35 enne Eliza G ha raccontato il suo passato nella musica senza però fare menzione della collaborazione il dj Afrojack, nonché fidanzato della spumeggiante Elettra Lamborghini. “Il primo tour è stato una cosa strepitosa“, ha raccontato di sé nella presentazione, “Ho fatto rock, pop, acustico. Nel 2009 ho avuto un incontro discografico che ha prodotto il mio primo singolo. Il pezzo è entrato nelle classifiche brasiliane“. Un passato molto radicato quello di Eliza G nella musica. Nelle Blind Auditions però non ha cantato la sua canzone ma una cover, quella di “Hurt“. Ora si dice felice di esser tornata in Italia, nel suo paese. Se in una vecchia intervista, aveva dichiarato di lavorare molto bene all’estero, adesso è contenta di essere nel suo paese e tenta una nuova strada grazie al suo talento.

Eliza G e la musica: “Mi trovo meglio a lavorare all’estero“

“Dopo tanti viaggi e anni all’estero, sono contenta di tornare in Italia. Voglio fare un’esperienza qui, e salire sul palco non mi spaventa“, queste le ultime parole della cantante prima di esibirsi sulle note di “Hurt” di Cristina Aguilera.