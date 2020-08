Giorni torridi per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che sono finiti al centro del gossip del Bel Paese. La coppia sta passando un periodo a dir poco turbolento e sta affrontando una crisi profonda che ha portato a una separazione – resta da capire se definitiva o momentanea. Nel can can mediatico si sono poi fatte strada alcune voci ‘rosa’ che hanno parlato di un presunto flirt tra il trentino e l’attrice Anna Safroncik. A divulgare lo spiffero è stato il giornalista Alberto Dandolo sul sito del magazine Oggi. Al netto di tutto ciò, nelle scorse ore ha detto la sua il diretto interessato, vale a dire Ignazio, che è stato protagonista di uno sfogo dai toni decisi tra le sue Stories Instagram. Nel frattempo Cecilia parla soltanto ‘in codice’. Dopo aver silenziato per ore il suo profilo social, nella giornata odierna ha pubblicato una foto alquanto enigmatica: uno scatto in cui ha ripreso in primo piano la parte bassa del bikini. Nessuna didascalia a corredo, nessuna spiegazione di una simile istantanea. Chissà cosa avrà voluto dire….

Moser sbotta sul gossip

“Stanno girando notizie che chiamare false è poco, sono gran put…..te”, ha ringhiato Moser, riferendosi con ogni probabilità alla voce che l’avrebbe voluto intimo con Anna Safroncik. Per quel che invece riguarda la sua situazione con Cecilia ha dichiarato che quando ci sarà qualcosa da dire sarà lui in prima persona a riferirlo. Sicuramente la vicenda è delicata. Intanto è certo che la Rodriguez, dopo essere atterrata pochi giorni fa in Sardegna con Moser, non è più in sua compagnia. Con il trentino ci sono invece gli amici Marco Cartasegna e Andrea Damante.

Damante e Ignazio in Sardegna senza le fidanzate

In Costa Smeralda Damante e Moser si stanno godendo mare e sole sardi senza le loro fidanzate (o forse già ex). Infatti pure per il deejay veronese la situazione sentimentale è alquanto burrascosa. Con Giulia De Lellis non si vede da giorni e la crisi è ormai nota a tutti, ammessa anche dai diretti interessati. Non resta che attendere e scoprire quali consigli porterà il tempo ai due giovani baldanzosi. E soprattutto quali consigli arriveranno a Giulietta e Cecilia.