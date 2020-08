Ignazio Moser e Anna Safroncik, arriva la smentita: tutta la verità

Passione tra Ignazio Moser e Anna Safroncik… pari a zero! Non ci sarebbe nessun reciproco interesse, fra i due, che sono al centro degli ultimi gossip perché pizzicati insieme al Billionaire di Porto Cervo. C’è chi ha detto che, per tutta la serata, è stata grande l’attenzione del ciclista nei confronti della navigata attrice, la quale avrebbe deciso di lasciare il locale assieme a lui, ma tutto questo non sembra avere nessun riscontro con la realtà. Un pettegolezzo senza capo né coda? Tenendo presenti gli ultimi rumour, Ignazio e Anna avrebbero passato un’intera serata insieme al Billionaire di Flavio Briatore, in Sardegna, e che lui non avrebbe nascosto il suo interessamento nei confronti dell’attrice. La quale avrebbe apprezzato il corteggiamento. Ora però 361magazine.com fa sapere che non ci sarebbe stato assolutamente nulla di particolare fra la Safroncick e Moser: i gossip circolati nelle ultime ore sul loro conto sarebbero così privi di fondamento.

Anna Safroncick e Ignazio Moser, la verità: testimoni smontano il gossip

Il noto sito internet ha riportato delle testimonianze di alcune persone che erano alla festa organizzata da Briatore in Sardegna. Tutti hanno dichiarato che Anna Safroncick e Ignazio Moser non si sono assolutamente resi protagonisti di strani atteggiamenti, comportandosi come dei semplici amici (o meglio ancora conoscenti). Poche ore fa, aveva fatto grande clamore la notizia secondo cui Ignazio Moser avesse intessuto rapidamente un legame speciale con Anna Safroncick, e invece 361magazine.com è pronto a smentire tutto. Ignazio è ancora innamorato di Cecilia Rodriguez e magari sta aspettando il momento buono per riconquistarla? Quest’estate i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo!

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: possibilità di un ritorno di fiamma?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati… non definitivamente, forse, visto che si parla di “titoli di coda”. Questo significa che l’amore non è giunto ufficialmente al capolinea. Dopo il gossip smentito su Anna Safroncik, è possibile rivedere insieme Cecilia e Ignazio. Sembravano ancora più uniti durante la quarantena – entrambi l’hanno trascorsa nella tenuta della famiglia Moser – e invece qualcosa sembra essersi rotto davvero. Anche Belen, la sorella di Cecilia, sta trascorrendo un periodo durante il quale l’amore è parecchio ballerino… Dopo l’estate, riusciranno a dare pace ai loro cuori?