Stefano De Martino e Daniele Scardina insieme a Ibiza: da single? (Foto)

Stefano De Martino e Daniele Scardina sono al momento single. Ma entrambi – da quello che emerso nelle ultime ore – vorrebbero ricucire un legame autentico con le rispettive ex. Stefano, dopo un matrimonio che ha subìto diversi scossoni, è volata a Ibiza, dove si trova anche Belen Rodriguez, principalmente per permettere al figlio Santiago di riabbracciare la madre. Ma non solo per questo. Si è parlato di una volontà da parte del ballerino di riconquistare la showgirl, che per il momento non ha nessuna intenzione di rivolgere il suo sguardo al passato; adesso è proiettato solo verso il futuro, verso i suoi prossimi progetti lavorativi e… nuove storie d’amore? Quella con Gianmaria si è rivelata una relazione-lampo, anche se i reali motivi della rottura sono avvolti dal mistero. Ricordiamo che, in passato, la Rodriguez aveva confessato di aver da sempre amato Stefano De Martino, che non lo avrebbe mai dimenticato… Succederà lo stesso a breve? Magari, dopo le vacanze, tutto ritornerà come prima?

Foto De Martino e Scardina insieme: cos’è successo durante il loro incontro

Belen ha fatto ben intendere che non vuole perdonare Stefano. Cosa dire, invece, di Diletta Leotta e Daniele Scardina? Anche lui vorrebbe riconquistare il cuore della bella conduttrice sportiva. Ha passato del tempo in Sardegna (dove Leotta sta trascorrendo delle giornate con alcune sue amiche), per poi volare alla volta di Ibiza dove ha incontrato il suo amico Stefano. I due hanno passato un’intera serata insieme, come fa sapere 361magazine.com, durante la quale non hanno solo cenato, ma anche parlato del più e del meno, dei loro impegni futuri e di quella vita privata che non è più la stessa senza le loro dolce metà! Scardina ha spiegato che non vuole assolutamente lasciarsi scappare Diletta perché continua ad amarla: ha confessato che non c’è stato nessun tradimento.

Coppie famose scoppiate: Scardina e De Martino vogliono riprovarci

Daniele Scardina e Stefano De Martino hanno pubblicato su Instagram una foto che sta facendo molto chiacchierare, considerato che sono tra i protagonisti dei gossip di quest’estate. Loro fanno parte di quelle coppie che, dopo la quarantena, sono inesorabilmente scoppiata. Chi si aggiunge? Ovviamente Giulia De Lellis e Andrea Damante, anche loro ai ferri corti: lei sarebbe stata pizzicata con un altro ragazzo, ma ha comunque voluto chiarire tutto. Cos’altro scopriremo nei prossimi giorni? Scardina e De Martino torneranno a casa da fidanzati o le ex decideranno di chiudere per sempre col passato?