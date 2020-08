Stefano De Martino, Belen risponde a Maria De Filippi: “No al perdono”

Botta e risposta a distanza tra Maria De Filippi e Belen Rodriguez. Argomento discusso: Stefano De Martino. Di recente la regina di Mediaset ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente. Al magazine ha confidato che il danzatore campano è un combina guai ma che ha il dono di farsi perdonare l’imperdonabile. Evidentemente le parole della conduttrice sono giunte all’orecchio dell’argentina che di tutta risposta ha pubblicato delle Stories Instagram. Stories in cui la si vede cantare il brano di Gianluca Grignani ‘La mia storia tra le dita’. Belen, però, nel verso chiave “ricorda a volte un uomo va anche perdonato” ci ha messo del suo, modificando il testo con un secco “no”, un uomo non sempre va perdonato. La De Filippi non è menzionata, ma non pare una coincidenza che la Rodriguez abbia speso un pensiero sul perdono proprio dopo l’intervista in cui Maria ha parlato della sua relazione con Stefano.

Belen risponde a Maria e allontana le voci su un possibile ritorno di fiamma con Stefano

Dopo settimane di gossip sfrenato sulla rottura tra Belen e Stefano, non sono ancora chiari i motivi profondi che hanno portato nuovamente la relazione su un binario morto. Appare però sempre più chiaro che la persona che si è sentita più ferita è stata la Rodriguez che non è la prima volta che lancia delle frecciatine nei confronti dell’ex. Dal canto suo il conduttore di Made in Sud se ne sta in religioso silenzio (l’unico intervento degno di nota sul gossip che lo ha riguardato è stato quello in cui ha smentito di aver avuto una tresca con Alessia Marcuzzi). Le ultime parole di Belen, inoltre, fanno luce anche su un altro ‘rivolo’ inerente alla sua situazione personale: al momento, a differenza di quanto si è mormorato nelle scorse ore, non sembra esserci alcuna possibilità che possa avvenire una ri-unione con De Martino.

Non solo Belen è braccata dal gossip in casa Rodriguez

In casa Rodriguez, nei giorni scorsi, ha tenuto banco un altro gossip: quello che ha insinuato che Cecilia e Ignazio Moser stessero passando un periodo di burrasca sentimentale. A più riprese si è fatta strada l’ipotesi di una forte crisi in corso nel rapporto tra la modella e lo sportivo trentino. La questione è stata messa a tacere nella serata di ieri, quando la coppia si è mostrata felice e serena insieme a Verona.