Negli ultimi giorni si sono rincorse le voci su una presunta crisi nel rapporto tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I diretti interessati non hanno proferito parola, preferendo il silenzio fino ad oggi. Ora arriva una risposta ‘plastica’, come dire fotografica. L’argentina e il trentino, dopo aver trascorso un breve periodo separati (lui è andato in Trentino dalla sua famiglia, lei ha passato del tempo in toscana con il fratello Jeremias e i genitori), si sono riuniti a Verona, facendo tappa all’Antica Bottega del vino, come testimoniato da alcune Stories Instagram. Insomma, un brindisi e la crisi, casomai ci sia stata, è stata scacciata. Presenti alla ‘gita’ fuori porta in terra veneta anche Jeremias e la sua nuova compagna Deborah Togni e mamma e papà Rodriguez (Veronica e Gustavo).

Cecilia e Ignazio, l’incontro: voci di crisi in archivio

Il fatto che Ignazio non solo si sia riunito a Cecilia ma abbia festeggiato anche con la sua famiglia è un ulteriore segno che una crisi vera e propria probabilmente non è mai scoppiata (forse qualche incomprensione?). Certo è che Moser continua a essere uno di famiglia in casa Rodriguez e dunque non si è consumato alcuno strappo, come qualche voce ‘rosa’ ha voluto far intendere di recente. In effetti, sui rumors che volevano lo sportivo e la sudamericana ai ferri corti, aleggiava un forte dubbio visto che la coppia è apparsa nelle scorse settimane affiatata come al solito, mostrandosi tutt’altro che scricchiolante.

Belen e Stefano, l’opinione di Maria De Filippi

Cecilia continua a essere chiacchieratissima, ma la regina del gossip si conferma la sorella Belen. Dopo l’addio consumatosi con Stefano De Martino la modella ha rubato la scena a tutti, comparendo su ogni copertina ‘rosa’. A far molto rumore il flirt che ha avuto con Gianmaria Antinolfi (flirt che si è spento in fretta). Al momento Belu è single e c’è chi dice che un ritorno di fiamma con De Martino non è da escludere. A pensarla così è anche Maria De Filippi, che ben conosce Stefano e la showgirl. In una recente intervista rilasciata al settimanale Gente, la conduttrice pavese ha dichiarato che il danzatore campano è in grado di “farsi perdonare l’imperdonabile” e che non si sorprenderebbe se avvenisse un clamoroso secondo ritorno di fiamma.