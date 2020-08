Cecilia e Ignazio, cos’è accaduto e perché si parla di crisi: la situazione

Da qualche giorno si vocifera che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno passando un momento no nel loro rapporto. A innescare il chiacchiericcio il fatto che stiano facendo vacanze separate in questi giorni (lui ora è in Trentino, lei con la famiglia, immersa nelle campagne della Toscana). Non solo: non c’è traccia di ammiccamenti social, gesti che la coppia ha sempre ‘elargito’ con frequenza ai fan. E ancora: né lo sportivo né la sorella di Belen hanno per adesso smentito le indiscrezioni che vorrebbero la loro relazione scricchiolare. A tutto ciò si aggiunge un sussurro raccontato da ‘Il Vicolo delle News’, il quale ha narrato che all’origine della distanza ci potrebbe essere stato un litigio avvenuto nei giorni scorsi. Un conto però è parlare di crisi e di un periodo non idilliaco, un altro è parlare di rottura…

Cecilia e Ignazio, le voci sulla crisi…

Cecilia e Ignazio, da quando è decollato l’amore al Grande Fratello Vip 2 (era il 2017), hanno coltivato un rapporto che è andato via via a farsi più solido. Oggi i due appaiono come una delle coppie più granitiche del mondo dello spettacolo. Per questo le voci che insinuano di un presunto naufragio sentimentale sembrano alquanto esagerate. Finora, come prima accennato, i diretti interessati non si sono esposti sul chiacchiericcio rosa, preferendo lasciar correre le voci. A proposito di voci ‘rosa’, prima delle indiscrezioni relative alla loro crisi, sono stati tambureggianti i rumors che volevano la Rodriguez in dolce attesa. Il fatto è poi stato smentito. D’altro canto la modella sudamericana ha ribadito di aver l’obbiettivo di mettere su famiglia. Moser è più che avvisato.

Cecilia e Jeremias, il sostegno a Belen

In questo periodo Cecilia, assieme al fratello Jeremias, è stata molto vicina alla sorella maggiore Belen, che sta attraversando un periodo delicato per via della separazione rumorosissima avvenuta con Stefano De Martino. Non è un mistero che il ‘clan’ Rodriguez, quando un membro della famiglia è in difficoltà, faccia quadrato e si unisca ancor più. Prima di tutto e tutti c’è la famiglia, è sempre stato il motto di Cecilia, Belen e Jeremias.