Cecilia e Jeremias, qui pro quo su Temptation della Marcuzzi: il gossip

L’edizione estiva di Temptation Island 2020 si è conclusa da pochi giorni e già si guarda alla prossima stagione del reality, che tornerà a settembre. Alla guida ci sarà Alessia Marcuzzi, chiacchieratissima di recente per via della voce che ha raccontato di una presunta tresca con Stefano De Martino (la vicenda è stata smentita dai diretti interessati). E a proposito di voci ‘estive’, nelle scorse ore ha preso piede quella che vorrebbe Cecilia Rodriguez, fidanzata di Ignazio Moser, o Jeremias Rodriguez, da poco compagno di Deborah Togni, corteggiati dal programma delle tentazioni di Canale 5. Il rumor si è fatto strada dopo che Giuseppe Candela, firma di Dagospia e giornalista ben informato sui retroscena televisivi, aveva pubblicato il seguente tweet: “Portiamoci avanti per settembre: Marcuzzi conduttrice, Jeremias o Cecilia concorrenti”. Peccato che le cose non stiano così, come ha fatto sapere lo stesso Candela.

Cecilia e Jeremias, il qui pro quo su Temptation Island guidato da Alessia Marcuzzi

Quello che riviste e siti hanno dato come indiscrezione, in realtà, è stata soltanto una battuta di Candela, che ha cercato di mettere pepe dopo il gossip che è divampato sul conto di De Martino e Alessia Marcuzzi. E quindi indirettamente anche sulla famiglia Rodriguez. Insomma, Candela, come lui stesso ha scritto in un secondo tweet, non sa assolutamente se Jeremias e Cecilia sono stati contattati da Temptation. Semplicemente ha fatto una battuta che ha poi innescato un qui pro quo mediatico. Certo, per Temptation, avere uno dei fratelli Rodriguez con rispettivo partner sarebbe un colpaccio. Tale dinamica, però, sembra assai remota e difficilmente percorribile.

Alessia Marcuzzi si ‘smarca’ dal gossip con De Martino

Con ogni probabilità i fratelli Rodriguez si terranno lontani da Tempation Island per due motivi: il primo, in particolare se si guarda a Cecilia e Ignazio, è che difficilmente si presteranno a una simile trasmissione. Loro stessi hanno ribadito in passate interviste di aver chiuso con i reality preferendo impegnarsi su altri progetti, come stanno facendo. Il secondo riguarda la situazione Marcuzzi: il gossip ‘rovente’ su De Martino è stato molto rumoroso. Alessia vorrà continuare a smarcarsi dalla questione e avere nel programma uno dei due argentini non farebbe altro che riaccendere i riflettori su un tema che molti avranno già scordato a settembre.