Temptation Island Vip 2020: nel cast Jeremias o Cecilia Rodriguez

Fervono i preparativi per la terza edizione di Temptation Island Vip. Il docu-reality prodotto da Maria De Filippi tornerà in onda in autunno su Canale 5. Per il secondo anno consecutivo alla guida del programma ci sarà Alessia Marcuzzi, che tanto è piaciuta al pubblico dopo l’addio di Simona Ventura. Stando a quanto spifferato da Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano, nel cast della nuova edizione della trasmissione potrebbero esserci Jeremias o Cecilia Rodriguez. Ovviamente con i rispettivi partner: lui si è da poco fidanzato con l’assistente di volo Deborah Togni mentre lei è felice da tre anni accanto a Ignazio Moser, conosciuto al Grande Fratello Vip. In realtà in passato Cecilia e Ignazio hanno escluso la possibilità di partecipare a un format del genere ma si può sempre cambiare idea… Chi tra i fratelli di Belen si metterà alla prova tra tentazioni e gelosie? Di sicuro per entrambi sarebbe l’ennesimo reality show: sia Cecilia sia Jeremias hanno partecipato all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip.

Tutte le anticipazioni sulla nuova edizione di Temptation Island Vip

Temptation Island Vip dovrebbe partire su Canale 5 tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. Lo staff del programma Mediaset tiene la bocca ben cucita: ad oggi sono davvero poche le notizie trapelate sulla terza edizione. Qualche settimana fa Antonio Zequila ha ammesso di aver avuto un contatto per partecipare allo show con la sua fidanzata ma non c’è nulla di concreto. Di sicuro non vedremo mai Nina Moric che ha di recente sparato a zero sulla trasmissione di Alessia Marcuzzi. Dopo la fine della travagliata storia d’amore con Luigi Mario Favoloso la modella croata è ora felice accanto ad un imprenditore sconosciuto alla cronaca rosa.

Chi è la nuova fidanzata di Jeremias Rodriguez? Deborah Togni

Tornando ai fratelli Rodriguez, se di Cecilia e Ignazio si sa praticamente tutto, sono ancora scarsi i dettagli sulla nuova relazione di Jeremias. Da qualche mese l’argentino fa coppia fissa con Deborah Togni, un’assistente di volo nata e cresciuta a Milano e conosciuta grazie ad amici in comune.