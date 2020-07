Jeremias Rodriguez ufficializza la sua storia con Deborah su Instagram

Ora è ufficiale: Jeremias Rodriguez è di nuovo innamorato. Il fratello di Belen e Cecilia ha una nuova fidanzata: Deborah Togni. Dopo i gossip dell’ultimo periodo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confermato la liaison su Instagram, con uno scatto che potete ammirare a corredo di questo articolo. Una foto che ha subito fatto incetta di like e commenti, tra cui quello di Alessandra Gallocchio, la fidanzata di Salvatore Angelucci. I due hanno di recente trascorso un weekend sul lago di Garda con Jeremias e Belen e conoscono quindi bene la situazione amorosa di entrambi…Il secondogenito della famiglia Rodriguez torna dunque a sorridere dopo la tormentata relazione con Soleil Sorge, conosciuta all’Isola dei Famosi. Relazione bruscamente interrotta nel 2019: un anno dopo è tempo di voltare pagina per Jere. Ma chi è Deborah?

La nuova fidanzata di Jeremias Rodriguez è Deborah Togni

Poco e nulla si sa di Deborah Togni, la nuova fidanzata di Jeremias Rodriguez. Quel che è certo è che la ragazza – segni particolari bellissima – non fa parte del mondo dello spettacolo o della moda. Deborah è infatti un’assistente di volo, nata e cresciuta a Milano. La Togni ha conosciuto l’argentino grazie ad amici in comune e per entrambi si è trattato di un colpo di fulmine. Tanto che Jeremias ha già presentato la giovane a tutta la sua famiglia, compreso il nipote Santiago di sette anni col quale ha un rapporto magico. Di recente Jere e Deborah hanno partecipato come coppia al party di compleanno di Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano nonché nuovo interesse amoroso di Belen.

Tutti gli amori di Jeremias Rodriguez prima di Deborah Togni

Prima di incontrare Deborah Togni – con la quale pare aver trovato una certa stabilità affettiva – Jeremias Rodriguez ha vissuto diverse storie d’amore. In passato il sud americano ha amato per un lungo periodo l’imprenditrice Ilenia. Successivamente ha frequentato Rossella Intellicato, ex tronista di Uomini e Donne, e Sara, sales assistent all’Excelsior di Milano. Nel 2017, nella Casa del Grande Fratello Vip, ha vissuto un breve flirt con Aida Yespica. Decisamente più importante il rapporto con Soleil Sorge, nato nel 2019 all’Isola dei Famosi e durato appena un anno.