Jeremias Rodriguez sfogo passato, Soleil e nuova fidanzata: “Detto tutto”

Jeremias Rodriguez si fa sempre sentire su Instagram quando qualcosa non gli va a genio. Lo ha fatto anche quest’oggi. Ha voluto scrivere un messaggio con cui ha spiegato che intende mettere una pietra sul passato, che ormai la storia con Soleil Sorgè è un capitolo chiuso (e non vorrebbe aprirlo più) e che adesso è totalmente concentrato sul suo presente, che ha un nome preciso: Deborah. Negli ultimi giorni si è parlato di presunti litigi che avrebbero visto protagonista Jeremias, di party in cui la vecchia fiamma e la fidanzata attuale si sarebbero incontrati, e di quello che è accaduto fra sua sorella Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Volente o nolente, Jeremias è stato tirato in causa e per questo ha voluto scrivere un messaggio che dovrebbe allontanare i pettegolezzi… dovrebbe. Lui non riesce mai a restare in silenzio e lo abbiamo capito bene sia dalla sua partecipazione al Grande Fratello sia da quella a L’Isola dei Famosi (dove aveva conosciuto la sua ex Soleil).

Fidanzata attuale Jeremias, basta pettegolezzi e retroscena sul passato! Lo sfogo social

Si era parlato di una presunta litigata tra Jeremias e Soleil a Capri e, dopo gli ultimi gossip sul suo conto, il fratello di Belen e Cecilia ha fatto sapere cosa pensa di quello che stanno scrivendo su di lui negli ultimi giorni: “Pensando al passato, rischiamo di rovinare il presente. Ho detto tutto, quindi… Chi vuole intendere, in-tenda, chi no, in camper”. Ha voluto ironizzare per dimostrare che tutto gli scivola addosso. Anche perché, ora come ora, è sereno con la sua nuova fidanzata, con la quale si scambia sempre delle effusioni su Instagram. Non vuole assolutamente nascondersi. È felice grazie a lei. Si sono conosciuti in vacanza e la scintilla è scoccata immediatamente: prima dell’estate non si sapeva assolutamente nulla sul conto della nuova fidanzata di Jeremias Rodriguez.

Belen e Stefano? Jeremias in difesa della sorella

Il messaggio pubblicato da Jeremias su Instagram serve per mettere la parola fine a tutti gli ultimi pettegolezzi che riguardano lui e anche sua sorella Belen (che ha sempre strenuamente difeso). Continuano a far ancora tanto rumore i gossip su Stefano, Belen e Alessia Marcuzzi, la quale ha deciso di pubblicare dei video assieme al marito per smentire quelle fastidiosi voci che serpeggiano sul Web. Prima o poi scopriremo tutta la verità? E Jeremias sa qualcosa in più sulla vicenda? È chiaro, comunque, che starà sempre dalla parte della sorella, qualunque cosa accada.