Alessia Marcuzzi, vacanze col marito: risponde così ai gossip

Non si fa che parlare d’altro. Del presunto – e smentito da Belen Rodriguez stessa – flirt di Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. La conduttrice, al momento, non ha voluto dire nemmeno mezza parola perché sta bene con la propria coscienza. E il marito Paolo Calabresi Marconi non ha motivo di dubitare della sua fedeltà. Nonostante la coppia non abbia attraversato nessun periodo di grande turbamento, i gossip continuano a spuntare come funghi. Qualcuno troppo indigesto… Dagospia ha aggiunto nuovi dettagli al presunto scambio di messaggi fra la Marcuzzi e De Martino e altri personaggi famosi hanno deciso d’intervenire sul gossip più caldo dell’estate. Pezzi grossi del mondo della televisione che faranno chiacchierare ancora a lungo, fino a quando la conduttrice non deciderà di fare chiarezza. Al momento non ha nessuna intenzione di farlo. Si sta godendo le vacanze proprio col marito, con colui che l’ha sempre difesa a spada tratta. Non crede assolutamente a quello che scrivono blog e giornali.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, nessuna crisi: vacanza lontane dal gossip su Stefano De Martino

Le ultime notizie diffuse da Dagospia hanno aggiunto nuovi dettagli al gossip dell’estate che ha travolto come un’onda (anomala!) Belen, Stefano e Alessia. Incurante delle critiche, la Marcuzzi sta trascorrendo dei momenti di relax col marito, al mare, assieme alla figlia Mia (nata dalla relazione con Francesco Facchinetti). Stanno bene così. I pettegolezzi scivolano addosso così come le critiche. L’ultima? Quella mossa dal marito di Eva Henger, il quale ha ricordato quella polemica che era scoppiata dopo una sfuriata della Marcuzzi a L’Isola dei Famosi nei confronti dell’ex naufraga. Ne stiamo leggendo di tutti i colori, in questi ultimi giorni, e certamente le news su Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino non finiranno qui. Le stories Instagram al mare della conduttrice serviranno per mettere a tacere i più pettegoli? Difficile crederlo.

Dinamiche tra Stefano, Belen, Marcuzzi e Salvatore Angelucci: cosa sta succedendo? Il punto della situazione

Belen Rodriguez ha spiegato che non ci sarebbe stato assolutamente nulla fra Stefano e Alessia: non ha scoperto niente di niente, e ha un legame d’amicizia profondo con la nota conduttrice. Un gossip inventato di sana pianta? Intanto Karina Cascella ha fatto sentire la propria voce commentando la vicinanza della Rodriguez al suo ex Salvatore Angelucci. Anche lei ha rivelato dei retroscena che vanno a chiarire meglio le dinamiche fra questi Vip; dinamiche che potrebbero diventare ancora più complesse! Staremo a vedere.