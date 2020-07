Marcuzzi e De Martino, Dagospia rilancia con nuove foto: “Pistola fumante”

Continua a offrire nuovi spunti il gossip nostrano. Da giorni si parla di una tresca che si sarebbe consumata in gran segreto tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. La bomba l’ha lanciata Dagospia, che oggi torna alla carica dopo una serie di smentite da parte dei diretti interessati. L’ultimo tassello riguarda una viola che ha fatto dei giri strani. Esatto, un viola. Ma si proceda con ordine. Lo scorso 18 maggio, De Martino ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui ha fatto capolino una viola dal taschino della sua camicia. Lo scatto è stato commentato dallo stesso Stefano con un semplice “Ciao”. E fin qui nulla da segnalare. Si arriva al 10 giugno, quando, sul medesimo social, la Marcuzzi ha fatto spuntare il medesimo fiore. Sicuri che sia quello? Le foto non lasciano spazio a dubbi, visto che si può facilmente notare un particolare: il fiore apparso nell’istantanea dell’ex allievo di Amici e quello messo sul web dalla conduttrice Mediaset ha l’identico difetto, mostrando un taglio sul petalo. Dunque?

Dunque in molti si stanno chiedendo quale strano percorso abbia fatto la viola per stare prima nel taschino del conduttore di Made in Sud, poi tra le mani della Marcuzzi. Per Dagospia si tratta della “pistola fumante”, che prova lo scoop lanciato pochi giorni fa. Nel frattempo la romana e il danzatore campano, dopo aver smentito, si sono chiusi in un profondo silenzio. A parlare di recente è invece stata Belen Rodriguez, oggi felice tra le braccia di Gianmaria con il quale ha intrapreso una frequentazione da pochi giorni. Secondo la versione della showgirl argentina…

Nella giornata odierna, per la prima volta, sulla vicenda ha detto la sua Belen. La showgirl argentina ha dichiarato di avere un ottimo rapporto con Alessia e che il retroscena dei messaggi ‘segreti’ da lei scoperti tra Stefano e la conduttrice romana sono solo delle pure invenzioni della stampa. Ora sono giunte le foto della ‘viola’. Chissà…