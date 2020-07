Finalmente Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sulla presunta storia d’amore tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Nonostante le smentite via Instagram del conduttore di Made in Sud negli ultimi giorni si è tornato a parlare di una ipotetica relazione clandestina con la collega Mediaset. Gli ultimi gossip sussurravano di una Belù inviperita dopo aver scoperto dei messaggi compromettenti sull’iPad dell’ex marito. Ebbene, niente di più falso: la soubrette argentina ha smentito, in una storia social, tutte le dicerie sulla fine del suo matrimonio con l’ex ballerino di Amici. Nessuna prova di infedeltà, nessuna terza donna famosa, nessun rapporto rovinato con la collega d’azienda. La 35enne ha chiarito la situazione una volta per tutte e puntualizzato che provvederà, nelle sedi opportune, a mettere a tacere le malelingue.

Cosa ha detto Belen su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

“Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere. Appunto decideremo insieme come muoverci perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le ca**ate che ho letto in questi giorni”, ha fatto sapere Belen Rodriguez su Instagram. Nei giorni scorsi era stato invece Stefano De Martino a smentire la presunta passione segreta con Alessia Marcuzzi, assicurando di essere amico della presentatrice de Le Iene e del marito Paolo Calabresi Marconi. Silenzio stampa, invece, da parte della Marcuzzi: al momento la 47enne ha preferito trincerarsi dietro un assordante “no comment”. La Pinella è più concentrata sulla sua vacanza a Positano, dove si sta godendo il sole, il mare e il buon cibo.

Perché Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati

Nonostante i tanti pettegolezzi, ad oggi non è chiaro perché Belen e Stefano abbiano deciso di interrompere per l’ennesima volta il loro matrimonio. Solo lo scorso anno, con grande sorpresa di tutti, avevano deciso di regalarsi una seconda chance. Fonti vicine alla coppia mormorano che i due avrebbero scoperto delle incompatibilità caratteriali durante il periodo della quarantena. Dopo la rottura De Martino è stato avvistato con Mariana Rodriguez, modella venezuelana ex di Pechino Express e Grande Fratello Vip, mentre la Rodriguez sta frequentando l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Gli ex coniugi sono entrambi concentrati sul lavoro: lui è al timone di Made in Sud (e presto condurrà di nuovo il Festival di Castrocaro), lei è ripartita con le riprese di Tu si que vales.