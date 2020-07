Susinna, ex di Mariana Rodriguez: De Martino? “Dalle stelle alle stalle”

Non si parla d’altro nelle ultime ore: il gossip che ruota intorno a Stefano De Martino e Belen Rodriguez sta catalizzando l’attenzione della cronaca rosa italiana di questa estate. Stamattina, infatti, la pagina Instagram del magazine Chi ha rilasciato in anteprima due scoop (tutti i dettagli saranno disponibili nel nuovo numero in edicola da domani mercoledì 8 luglio) che riguardano proprio il conduttore di Made In Sud e la bella argentina. Mentre è ormai decollata la storia tra Belu e il suo nuovo compagno Gianmaria Antinolfi, De Martino sembra si sia consolato con un’altra Rodriguez. Stiamo parlando di Mariana, ex concorrente del Grande Fratello Vip, con la quale Stefano pare abbia trascorso un’intero weekend romantico in barca con l’ex gieffina. Con l’uscita di quest’ultimo gossip, nelle ultime ore è spuntata una frase in una storia di Instagram di Simone Susinna, ex concorrente de L’Isola dei Famosi ed ex compagno della bella Mariana. Frase che ha tutto il sapore di una chiara frecciata…

Mariana Rodriguez in barca con De Martino, la reazione di Susinna

Non si è fatta attendere la reazione di Simone, il modello con la quale Mariana Rodriguez ha fatto coppia fissa fino a qualche tempo fa. I due insieme rappresentavano una delle coppie più belle dello showbiz italiano. Peccato però che, dopo l’uscita dell’anteprima del servizio di Chi, Susinna ha scritto un messaggio nelle sue storie di Instagram dove non ha fatto nomi e cognomi ma il riferimento al gossip odierno è più che lampante. “Dalle stelle alle stalle”. Quattro parole chiare e concise che rappresentano una dura frecciatina per la sua ex fidanzata. La bella venezuelana risponderà? E soprattutto, parlerà anche del nuovo probabile flirt con Stefano?

Stefano e Mariana, è davvero sbocciato l’amore?

L’ex gieffina è appena tornata single dopo la fine della relazione con Susinna. Ha davvero trovato l’amore con De Martino? Stando a quanto ha riportato poco fa Fanpage, alcune fonti vicino al portale avrebbero riferito che tra i due ci sarebbe solo un rapporto d’amicizia e che le foto pubblicate da Chi farebbero riferimento ad una gita in barca organizzata dall’ex ballerino insieme ad alcuni amici, compresa Mariana. Dunque i protagonisti dello scoop non sarebbero stati soli durante il weekend in questione. Al momento, però, solo voci: dovremo attendere che i diretti interessati si sbilancino per fare chiarezza sul loro rapporto, anche se non possiamo aspettarci granché da Stefano, visto che al momento della rottura con Belen dichiarò di non voler più parlare della sua vita privata.