De Martino, weekend con Mariana Rodriguez: foto e scoop di Chi

Il gossip attorno a Stefano De Martino e Belen si fa sempre più rovente. Sarà l’estate, saranno le alte temperature dell’inizio di luglio, sarà quel che sarà… Fatto sta che i due ex coniugi si stanno prendendo l’intera scena della cronaca rosa del Bel Paese. Chi magazine, nell’ultimo numero (in edicola da domani mercoledì 8 luglio), ha documentato il weekend romantico che il conduttore di Made in Sud ha trascorso con Mariana Rodriguez. No, con Belen, a parte l’omonimia, nulla ha a che fare. Ma le news non sono finite qui. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha dedicato la copertina a Belencita e a Gianmaria, nuova fiamma dell’argentina. In prima pagina si vedono i due darsi un bacio di fuoco. La coppia è decollata, ora non ci sono più dubbi…

Stefano De Martino e Mariana, retroscena e scoop

Lo scorso weekend è stato parecchio ‘dolce’ per Stefano De Martino. Questo è quel che riporta Chi, il quale racconta che a Napoli l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha goduto della compagnia di Mariana, ‘l’altra Rodriguez’, anche lei single dopo la fine della sua storia con l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Simone Susinna. Il settimanale spiega che i due si conoscevano da tempo, in modo amichevole. Da quando c’è stata la rottura con Belen, però, Stefano avrebbe scelto di fare qualche passo in più. Così prima si sarebbe fatto vivo sui social, poi avrebbe organizzato un fine settimana con la bella Mariana con la quale ha trascorso dei soavi giorni in barca. Tra l’altro, scoop nello scoop, l’imbarcazione non sarebbe stata lontana da quella in cui Belu si è rilassata con il suo nuovo compagno Gianmaria Antinolfi.

Belen, addio De Martino: nel suo presente c’è Gianmaria Antinolfi

Belen e Gianmaria sono ufficialmente una coppia. A provarlo sempre il magazine Chi, che ha dedicato ai due la copertina del numero in edicola da domani 8 luglio. Non una copertina qualunque, bensì l’immagine di un bacio appassionato. Insomma, pare proprio che la modella sia stata stregata da Gianmaria e viceversa. Forse, per la showgirl sudamericana è proprio giunto il momento di ripartire. Il suo cuore ha ripreso a battere.