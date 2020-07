Belen Rodriguez e Gianmaria: bacio di fuoco (foto), passione rovente

Dissapati finalmente i rumors sulla neo coppia dell’estate formata da Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, grazie alle anticipazioni del nuovo numero del settimanale di gossip Chi e pubblicate in anteprima nelle ultime ore da Alfonso Signorini sul suo profilo Instagram. La bella Belù e l’imprenditore campano sono una coppia. Ormai questa è una certezza. Le immagini della copertina del prossimo numero del magazine – che uscirà in edicola mercoledì 8 luglio 2020 – parlano chiaro. La cover del settimanale, infatti, è dedicata allo scoop di questi giorni. I due protagonisti del gossip dell’estate 2020: Belen e Gianmaria. I due si vedono sdraiati su un sofà mentre si scambiano un bacio appassionato, rovente. Immagini che valgono più di mille parole e che spengono ogni entusiasmo per i tanti fan della coppia Belen e Stefano De Martino, che tifavano per un ritorno di fiamma tra il conduttore di Made in Sud e la popolare conduttrice di Tu si que vales.

Belen Rodriguez e Nina Moric: pace fatta

Negli ultimi giorni il sito Giornalettismo aveva lanciato l’indiscrezione che tra Belen e Gianmaria ci fosse del tenero. Il cuore dell’argentina, infatti, sembra proprio aver ripreso a battere nella splendida cornice di Capri, dove si è recata negli ultimi giorni per festeggiare il compleanno del suo nuovo compagno. Durante il party nel celebre locale ‘Anima e Core’ Belen ha ritrovato una sua vecchia conoscenza: Nina Moric. L’ex moglie di Fabrizio Corona ha per anni avuto un atteggiamento critico e ostile nei confronti della Rodriguez. Belen, infatti, è stata compagna per qualche anno dell’ex re dei paparazzi. Con grande sorpresa di tutti, le due ex rivali in amore sono apparse serene, dimostrando quindi di aver deposto le armi.

Il gossip su Stefano De Martino

Sono in tanti ora a domandarsi quale sarà la reazione di Stefano De Martino dopo la pubblicazione del bacio di Belen con la sua nuova fiamma. Nel frattempo sul conduttore di Made in Sud non si placa il gossip. Gli ultimi rumors hanno riportato che l’ex inviato de L’Isola dei Famosi è stato avvistato a Napoli in compagnia di Mariana Rodriguez. Una cosa è certa: seppur separati, la modella sudamericana e il danzatore si sono presi l’intera scena della cronaca rosa del Bel Paese.