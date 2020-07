Belen e Gianmaria “sono una coppia”: Capri li ha uniti, news e retroscena

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, aitante e fascinoso uomo d’affari campano, “sono una coppia”. A scriverlo e a non avere dubbi a riguardo è Giornalettismo che ha spiegato che il weekend passato dall’argentina a Capri ha fatto decollare definitivamente la frequentazione. Tra “canzoni e coccole”, la modella sudamericana e l’imprenditore avrebbero trovato il feeling giusto per darsi una possibilità. Durante le serate di festa trascorse nella splendida cornice dell’isola, aggiunge sempre Giornalettismo, il cuore di Belu ha “ricominciato a battere”. Addio definitivo, laddove ancora qualcuno nutriva qualche speranza a tal riguardo, alla possibilità di una riappacificazione con Stefano De Martino per la 35enne.

Belen e Gianmaria fanno sul serio: Capri rovente

Capri rovente, e non solo per la temperatura. Sull’isola Belen ha ripreso a vivere di sentimenti dolci, cercando di lasciarsi alle spalle la seconda separazione consumatasi con l’ex marito. Nessuno ha immortalato il bacio con Gianmaria. Forse, perché semplicemente non c’è stato. Chi però era al party, svoltosi all’Anema e Core, assicura che l’intesa c’è stata tra la modella e l’imprenditore. Inoltre i bene informati raccontano di un abbraccio romantico tra i due. E le sorprese non sono affatto finite qui perché durante l’evento c’è stato un altro colpo di scena: Nina Moric, anch’essa presenta alla festa, ha abbracciato la Rodriguez. E pace fu tra le ex di Fabrizio Corona che in passato hanno avuto tutto tranne che un rapporto idilliaco. L’argentina trascinò pure in tribunale la croata per diffamazione ottenendo un risarcimento. Ora però gli attriti sono stati messi da parte, evidentemente.

Marcuzzi e Stefano, il gossip impazza

Nel frattempo non si placano le voci di una presunta relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. La bomba l’ha lanciata Dagospia, a cui ha fatto seguito la secca smentita dell’ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Via social anche la conduttrice Mediaset ha cercato di scansare il gossip rumoroso. Di tutta risposta Dagospia ha pubblicato altri spifferi, scrivendo che Belen avrebbe scoperto la tresca curiosando sull’iPad dell’ex marito. Si attendono nuovi sviluppi della vicenda e nuove dichiarazioni dai diretti interessati. L’estate è appena cominciata e il gossip è già caldissimo. Si prospettano mesi ancor più incandescenti.