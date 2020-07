Nina Moric, colpo di scena: parole pro Belen. Pace tra le ex di Corona

C’eravamo tante odiate… ma adesso non è più così. Potrebbe essere riassunta in questo modo la storia di Belen Rodriguez e Nina Moric. L’argentina e la croata, entrambe ex di Fabrizio Corona (Nina è la sua ex moglie, nonché madre di Carlos, figlio nato proprio dalla relazione con l’ex re dei paparazzi), sembra che abbiano messo una pietra sopra ai dissidi del passato dove non sono mancati gli attriti. Le due modelle sono persino finite in tribunale. La sudamericana, dopo essere stata apostrofata dalla Moric con il termine ‘Viado’, passò alle vie legali con una querela per diffamazione, vincendo ed ottenendo un risarcimento. Ma questa è acqua passata: oggi le due donne si sostengono. A testimoniarlo le parole che Nina ha riservato proprio alla Rodriguez. Un vero e proprio colpo di scena.

Nina Moric con Belen… e gli altri “muti”

Tanto per cambiare, nelle scorse ore, l’ex di Stefano De Martino ha infiammato Instagram con uno scatto da cardiopalma, ritraendosi su una barca, baciata dal sole. E chi è spuntato per commentare? Niente po po di meno che Nina che ha scritto “Tutti muti”, con tanto di cuore rosso al seguito. Insomma, i dissapori degli anni scorsi sono un lontano ricordo. Ma le curiosità non sono finite qui. Lungo la serata di ieri, sia Belen sia la Moric si sono divertite all’Anema e Core, un locale di Capri. Le due, come rende noto Giornalettismo, hanno condiviso il palco, cantando e ballando. Non solo: si sono pure abbracciate, come testimonia un video diffuso da Chi magazine. Addio strascichi e bye bye dissidi. Nel frattempo l’argentina continua a essere chiacchieratissima per via della rottura con il conduttore di Made in Sud. I bene informati dicono che il cuore della Rodriguez abbia ripreso a battere per Gianmaria, un aitante imprenditore napoletano.

Nina Moric felice con il nuovo compagno

La modella croata sta vivendo un periodo molto felice della sua vita. Il momento buio seguito alla rottura con Luigi Mario Favoloso è passato. Oggi Nina è innamorata di un imprenditore lontano dal mondo dello spettacolo. La relazione è cominciata circa 3 mesi fa. La Moric ha inoltre recuperato un ottimo rapporto con l’ex Fabrizio Corona, con il quale sta crescendo serenamente Carlos.