Marcuzzi e Stefano, reazione di Belen al gossip e rapporto con Gianmaria

Giornate torride e gossip rovente: nelle scorse ore Dagospia ha lanciato uno scoop rumorosissimo, affermando che dietro alla rottura sentimentale tra Belen Rodrguez e Stefano De Martino ci sarebbe stato un amore clandestino tra quest’ultimo e Alessia Marcuzzi. Subito dopo l’uscita dello spiffero il danzatore napoletano si è fiondato sui suoi profili social, bollando il tutto come fake news e raccontando di aver sentito la Marcuzzi telefonicamente. Anche lei si sarebbe fatta una risata dopo quanto riportato dal portale diretto da Roberto D’Agostino. A conti fatti, però, fino ad ora la conduttrice in forza Mediaset non ha rilasciato alcuna dichiarazione diretta. Ma torniamo a Belen: come ha reagito al gossip sull’ex marito? Benone, a quanto pare. Come spiega Giornalettismo, mentre divampava il sussurro firmato Dagospia, l’argentina si divertiva al Circolo Rari Nantes a Napoli, in compagnia del suo “nuovo ‘amico del cuore’, Gianmaria Antinolfi“. Lui è un brillante imprenditore campano che…

Belen balla con Gianmaria in barba al gossip De Martino-Marcuzzi

…Che sembra aver interessato non poco Belencita. Ieri, durante la festa, spiega sempre Giornalettismo, il feeling tra la Rodriguez e Gianmaria non è mancato. Giochi di sguardi e “conoscenza approfondita”; l’unica cosa che è mancata è stata il bacio. I ben informati, però, dicono che potrebbe non tardare un’uscita allo scoperto in pubblico da parte dei due. Chissà… Sempre del party consumatosi ieri al Circolo Rari Nantes ne ha parlato anche Maurizio Sorge, noto paparazzo molto vicino all’ambiente vip. L’uomo, presente alla festa, ha raccontato di una Belen sorridente e distesa, nonostante le voci lanciate da Dagospia sul suo ex marito. Pare, insomma, che la modella abbia messo una pietra bella grossa sopra alla relazione con Stefano. Certo il cuore sarà ferito, ma dopotutto bisogna andare e guardare avanti. Ed è proprio questo quel che vuole fare la Rodriguez.

Belen ed Emma Marrone, le pene d’amore patite per Stefano sono racchiuse nei versi di Cocciante

Nel frattempo, nelle scorse ore, sempre sui social, non pochi fan hanno notato un post molto particolare di Belencita. Una foto che ha ritratto una sedia in vimini. A seguire la didascalia: “E adesso siediti…”. I versi sono estrapolati dal celebre brano Bella senz’anima di Riccardo Cocciante. Guarda a caso il medesimo brano che interpretò Emma Marrone ad Amici quando naufragò la relazione con De Martino, che si mise proprio con Belen. All’epoca la cantante salentina disse che la scelta di cantare quella specifica canzone non era affatto casuale. Lì dentro c’era il suo dolore per una storia andata in frantumi. Stavolta è stata Belen a prendere a prestito le parole di Cocciante. Karma e Gossip, verrebbe da titolare.