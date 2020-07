Belen tradita da Stefano con la Marcuzzi? Parla De Martino, la sua verità

Stefano De Martino, pochi minuti dopo l’indiscrezione bomba di Dagospia, spunta sui suoi profili social e smentisce il portale diretto da Roberto D’Agostino. Nelle ultime ore, l’agenzia stampa suddetta ha lanciato uno scoop scottante. Nel dettaglio ha spifferato che all’origine della rottura tra Belen Rodriguez e il conduttore di Made in Sud ci sarebbero state delle scappatelle di quest’ultimo con Alessia Marcuzzi. Così Dagospia ha spiegato pure la crisi matrimoniale che di recente ha investito la presentatrice Mediaset, che è sposata con Paolo Calabresi Marconi. Dunque? La bomba è scoppiata ma De Martino l’ha azzoppata sul nascere, parlando della “fake news” più grossa di queste settimane di gossip sfrenato sulla sua figura. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, via Instagram, con delle Stories, ha inoltre fatto sapere di aver sentito telefonicamente la Marcuzzi dopo l’uscita dell’indiscrezione. E? E i due si sono fatti una bella risata.

Stefano telefona ad Alessia Marcuzzi: “Fake news, grande fastidio”

“Relazione clandestina” ha titolato Dagospia, parlando di un filo rosso tra la scoppio dell’amore tra Belen e Stefano e la crisi tra Alessia e Paolo. Filo rosso che sarebbe stato tracciato da una storia segreta tra De Martino e la Marcuzzi. Una versione per nulla confermata dal ballerino campano che così si è pronunciato in merito alla vicenda: “Piccola rettifica, perché tra tutte le cose che sono girate sul web tra queste settimane, questa fake new è la più grande”. Stefano ha aggiunto che subito dopo il propagarsi dello spiffero gossipparo ha telefonato alla Marcuzzi: “Ho appena attaccato il telefono con Alessia e Paolo, che sono due miei grandi amici, e ci siamo fatti una grande risata nonostante il fastidio di una notizia del genere”. Per il momento Alessia non ha rilasciato dichiarazioni.

Stefano De Martino e il gossip: Belen lontanissima

Stefano ha inoltre detto di essere consapevole di essere sotto i riflettori mediatici in questo periodo e di accettare tale posizione, anche le fake news sul suo conto. D’altro canto si è detto particolarmente infastidito perché stavolta la cronaca rosa è andata oltre, mettendo di mezzo famiglie con figli (quella di Alessia). In conclusione e con il sorriso sulle labbra ha dichiarato che laddove dovesse fidanzarsi lo farà sapere in prima persona senza particolari problemi. P.S. Con Belen nessuna possibilità di ritorno in love. Si mormora che lei sia molto vicina a un imprenditore napoletano di nome Gianmaria.