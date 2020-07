De Martino e Alessia Marcuzzi, relazione clandestina: bomba di Dagospia

Dagospia lancia una bomba gossippara che farà rumore. Anzi, farà proprio un gran baccano. Eh sì, perché i tre protagonisti di cui sono stati fatti i nomi sono tre pezzi da novanta. Vale a dire Stefano De Martino, Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi. Il portale diretto da Roberto D’Agostino ha spifferato che la crisi che c’è stata tra la conduttrice Mediaset e il marito Paolo Calabresi Marconi e la fine della relazione tra il danzatore napoletano e la showgirl argentina avrebbero un filo rosso. Un filo incandescente e rovente: una “relazione clandestina” tra Stefano e Alessia. La notizia è da stomaci forti ed è tutta da confermare. Certo il retroscena è alquanto scottante. Perché stavolta i rumors non raccontano di donne poco conosciute alla stampa al fianco dell’ex allievo di Maria De Filippi (tra l’altro rumors sempre smentiti dal diretto interessato). Bensì una big di Mediaset come la Marcuzzi. Si attendono le dichiarazioni dei diretti interessati per fare chiarezza sulla vicenda. (Aggiornamento: dopo l’articolo di Dagospia Stefano De Martino ha raccontato la sua versione dei fatti) Stefano De Martino ha raccontato la sua versione dei fatti)

Belen vicina a Gianmaria, Stefano e Alessia… Il gossip impazza

Scoop nello scoop, pare che Belen stia invece iniziando una frequentazione con un manager napoletano di nome Gianmaria. Per questo è ora a Napoli. Chi pensava che fosse volata da Stefano pare che si sbagli di grosso. Nelle ultime settimane, circa la rottura della coppia, si è detto di tutto. Per la maggiore, sono state le seguenti le congetture in merito al capolinea sentimentale: secondo alcuni i grattacapi sarebbero da imputare alle rispettive famiglie d’origine, secondo altri ai presunti tradimenti di De Martino nei confronti di Belen con donne ‘misteriose’. Tutte ricostruzioni che non hanno trovato alcuna conferma ufficiale dei diretti interessati che, anzi, hanno preferito mantenere assoluto riserbo circa le reali motivazioni dell’addio. Ora Dagospia sgancia la bomba che piove dritta dritta nella cronaca rosa del Bel Paese.

Belen e Stefano, distanze sempre più ampie

In mezzo a tanto vociferare una cosa appare certa: tra Belen e Stefano, almeno nel breve periodo, non ci sarà alcun ritorno in love. Le distanze tracciate sembrano ormai incolmabili. Anche perché, da quando la crisi è stata annunciata, nessun gesto ha fatto pensare a un riavvicinamento. Anzi, pare che il solco della lontananza continui a essere scavato in modo più ampio giorno dopo giorno. Dalla serie, ci eravamo tanto amati…