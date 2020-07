Belen è a Napoli: ultime news sulla situazione con Stefano De Martino

Belen Rodriguez è a Napoli! Nelle ultime ore la soubrette argentina ha condiviso alcune stories che la ritraggono nello splendido capoluogo campano. Insieme alla 35enne l’inseparabile fratello Jeremias e il nuovo stylist nonché migliore amico Mattia Ferrari. Belù è corsa in Campania per avere un confronto con Stefano De Martino? Niente affatto! Come raccontano 361 magazine e Giornalettismo la Rodriguez si è recata a Napoli per festeggiare un compleanno importante, quello dell’amico Gian Maria. Una lunga festa nel weekend che si svolgerà a Capri: dunque Belen, Jeremias e Mattia hanno fatto prima tappa a Napoli per poi raggiungere l’isola. Insieme a Belen non sembra esserci il figlio Santiago che, molto probabilmente, è rimasto a Milano con i nonni materni Gustavo e Veronica. In questi giorni Stefano è infatti impegnato con le prove di Made in Sud: la terza puntata della nuova edizione andrà in onda su Rai Due il prossimo lunedì 6 luglio.

Il matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano è ufficialmente finito

Nessun confronto faccia a faccia, nessun incontro riparatore: pare proprio che ormai il matrimonio tra Belen e Stefano sia morto e sepolto. La Rodriguez ne ha parlato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, non nascondendo il duro momento che sta vivendo. Del resto la sud americana credeva molto in questo ritorno di fiamma e una seconda separazione è assai difficile da digerire. Con forza e determinazione la showgirl sta andando avanti, supportata da famigliari e cari amici. Silenzio stampa, invece, da parte del conduttore di Made in Sud: lo scugnizzo napoletano non vuole più parlare della sua vita privata. Ma De Martino è uno dei giovani presentatori più amati e seguiti e il gossip è davvero inevitabile…

Stefano De Martino e l’equivoco con l’amica bionda in barca

Nei giorni scorsi Stefano De Martino ha smentito i recenti pettegolezzi che lo volevano accanto a un nuova fiamma, una bionda immortalata dai paparazzi accanto al 30enne. De Martino ha spiegato che si tratta di una cara amica, tra l’altro già impegnata. Stefano ha pure negato il presunto flirt con una donna dello spettacolo più grande e quelli con un ballerina di Made in Sud e con una make up artist. Per adesso De Martino preferisce ballare da solo…