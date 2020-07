Stefano De Martino paparazzato con Emma la ‘bionda’: parla lui, il rapporto

Continua a fare molto rumore il gossip attorno a Stefano De Martino che da quando si è lasciato con Belen Rodriguez, un giorno sì e l’altro pure, si vede affibbiato un nuovo flirt. Puntualmente, a stretto giro, arrivano anche le smentite sulle presunte love story. Così, anche stavolta, il bel napoletano, attualmente impegnato alla conduzione delle nuove puntate di Made in Sud, è corso a chiarire la situazione con Emma, l’ultima biondissima ragazza con cui è stato paparazzato (lo scoop, a questo punto pseudo-scoop, è stato firmato dal settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti). Nella fattispecie, nelle scorse ore, hanno fatto il giro del web delle istantanee che mostrano l’ex allievo di Amici su una barca in compagnia di una ragazza, Emma appunto. Immediatamente si è acceso il chiacchiericcio: eccola la nuova fiamma di Stefano. Le cose però stanno diversamente, come ha spiegato il diretto interessato.

Stefano De Martino chiarisce i rapporti tra lui e la ‘bionda’ Emma: amici

Attraverso il proprio ufficio stampa, come riportato da Libero.it, De Martino ha chiarito che la ragazza “vittima della copertina” si chiama Emma ed è una sua amica. Nulla di più, anche perché la giovane è fidanzata con un tale Andrea che, tra le altre cose, il giorno della paparazzata divulgata da Nuovo era presente sulla barca in cui sostava l’ex di Belen Rodriguez. Insomma, caso mai il conduttore avesse delle frequentazioni, tra queste non rientrerebbe Emma, la ‘bionda’. Il discorso è chiuso. Rimane invece, almeno per la cronaca rosa, aperto il capitolo Belen. Ormai appare chiaro che la separazione è definitiva e che non si tratta di una pausa riflessiva. Restano da capire i motivi profondi che hanno portato la coppia a scoppiare nuovamente e in modo del tutto inaspettato.

Belen e Stefano: Napoli e Milano, distanza incolmabile

Stefano, dopo la separazione, si è rifugiato a Napoli, anche per questioni lavorative legate al contratto con Made in Sud. Belen è invece rimasta a Milano, protetta dal calore di tutta la famiglia Rodriguez e dagli amici. Tra questi Mattia Ferrari, che inizialmente era stato scambiato da qualcuno come un papabile nuovo amore dell’argentina. Anche in questo caso è giunta una secca smentita. Tra l’altro il ragazzo è gay. Insomma, altro buco nell’acqua da parte del gossip.