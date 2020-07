De Martino pizzicato con una misteriosa bionda: la foto riaccende i gossip

Stefano De Martino travolto dal gossip: le voci non si placano sul bel conduttore Rai, ma aumentano. Sono giorni non molto semplici per Stefano, che invece preferirebbe tenere per sé eventuali conoscenze amorose. Tutto è cominciato qualche giorno fa, quando si è parlato di due misteriose ragazze che si starebbero contendendo il cuore di De Martino. Tornato di nuovo single dopo una nuova rottura con Belen Rodriguez, qualcuno è pronto a scommettere che Stefano stia facendo strage di cuori a Napoli. E dietro le quinte a Made in Sud, da dove pare sia partito il gossip visto che si troverebbero proprio qui le due ragazze accostate al nome di De Martino. Gabriele Parpiglia ha ricostruito la vicenda in un approfondimento per Giornalettismo in queste ore e ha specificato che le due ragazze in questione sono una bionda e una mora. E la bionda potrebbe essere la stessa ragazza paparazzata insieme a Stefano in barca.

Stefano De Martino sempre più al centro del gossip: la foto con una bionda in barca

Le presunte due nuove fiamme di De Martino si chiamerebbero Maria e Sara. La prima è stata confusa con un’ex ballerina, Maria Rosaria, che si è chiamata fuori dal gossip. Effettivamente non è lei la Maria a cui si fa riferimento parlando dei – sempre presunti – flirt di Stefano, ma di una ballerina il cui nome è Maria, solo Maria, e che sarebbe ancora nel corpo di ballo di Made in Sud. Sara è invece una make up artist. E quale delle tue potrebbe essere la ragazza protagonista dello scatto in copertina sul nuovo numero del settimanale Nuovo? Riccardo Signoretti ha postato in anteprima su Instagram la copertina di domani, in cui si vede Stefano in barca insieme a una ragazza bionda. “De Martino prende il largo con una bionda”, recita il titolo in prima pagina.

De Martino, la foto con la ragazza bionda riaccende i gossip sulla sua nuova fiamma dopo Belen

Tuttavia è doveroso fare qualche precisazione. Lo scatto potrebbe trarre in inganno, come successo altre volte. Non bisogna escludere a priori l’ipotesi che Stefano e la misteriosa ragazza bionda non fossero soli in barca. In tal caso la foto potrebbe essere stata ritagliata per necessità. E questo magari potrebbe essere stato specificato nell’articolo collegato alla foto, di domani. Un’altra possibilità è che la ragazza sia solo un’amica, un classico ma mai da scartare. Stefano probabilmente non confermerà mai nulla, visto che è molto attento alla sua vita privata e vuole che rimanga tale. Difficile però che riuscirà a liberarsi dei paparazzi questa estate…