De Martino: Maria Rosaria rompe il silenzio, gossip travolge Made in Sud

Il gossip ha travolto due volti, ed ex tali, di Made in Sud che sono stati accostati a Stefano De Martino. Il conduttore è al centro dell’attenzione più che mai dopo la nuova rottura con Belen Rodriguez e probabilmente la ricerca forsennata di una sua nuova fiamma spingerà qualcuno a commettere qualche errore. E pare sia successo proprio questo, dopo l’ultima segnalazione su Stefano. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato infatti di una possibile nuova fiamma di Stefano, ma dal nome non certo. Erano in ballo due donne infatti, non solo una! Si è mormorato insomma che il ballerino fosse conteso tra due donne, ma è arrivata prontamente la smentita del suo ufficio stampa. Stefano De Martino non ha una nuova fidanzata, ma oggi a parlare è stata proprio una delle due ragazze tirate in ballo in questo gossip. Maria Rosaria è una ex ballerina di Made in Sud ed è uno dei due nomi spuntati nel gossip su De Martino.

Stefano De Martino, parla Maria Rosaria presunta nuova fiamma: lo sfogo e la decisione dopo il gossip

La ragazza ha pubblicato uno sfogo su Instagram e ha poi deciso di rendere privato il suo profilo, forse perché stava ricevendo troppi commenti. Oppure per tenere lontani occhi indiscreti. Maria Rosaria sembra avere una vita molto tranquilla e soprattutto lontana dal gossip. Si è allontanata dal mondo della televisione, un anno fa è diventata mamma del piccolo Alessandro e per questo si è stupita del fatto che sia saltato fuori il suo nome. Oggi fa l’istruttrice di pilates e insegna danza, una vita normale tutto sommato. Ecco perché non riesce a capacitarsi dell’interesse della cronaca rosa nei suoi confronti, dato che ha lasciato il mondo dello spettacolo. Come riporta Fanpage, queste sono state le sue parole su Instagram a proposito di De Martino: “Non riesco a capire il perché di questa fake news. Io ho lasciato lo spettacolo da tempo e non c’entro nulla”.

De Martino travolto dal gossip: cosa succede dietro le quinte a Made in Sud

La smentita di Maria Rosaria va ad aggiungersi alla prima smentita ufficiale dello staff di Stefano. Insomma, pare sia stato preso un granchio stavolta. Deciderà di dire la sua anche Sara, l’altra ragazza coinvolta nel presunto triangolo? Lei è una make up artist e fa parte del mondo di Made in Sud a sua volte. A proposito del programma comico di Rai 2, Fanpage ha aggiunto ulteriori dettagli sulla vicenda: pare infatti che le telefonate si rincorrano tra i volti che lavorano dietro le quinte a Made in Sud.