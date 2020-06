Stefano De Martino ha già voltato pagina dopo la seconda separazione da Belen Rodriguez. O almeno così raccontano gli ultimi gossip. Stando a quello che sussurra Giornalettismo il conduttore di Made in Sud avrebbe cominciato a frequentare di nuovo altre donne. Il tutto sarebbe avvenuto casualmente, complice il lavoro in televisione. Superata l’emergenza Coronavirus il 30enne è tornato a lavorare e tra una prova e l’altra avrebbe avuto pure il tempo di fare conquiste. E sì, perché sembra che sia proprio impossibile resistere al fascino dello scugnizzo napoletano…A quanto pare De Martino sarebbe contesto tra Maria Rosaria, ballerina di Made in Sud, e la make up artist Sara. Quest’ultima, come puntualizza il portale web, ricorda fisicamente Belen: Stefano uscirà presto allo scoperto con una delle due? Molto probabilmente no: l’ex di Amici è assai attento alla sua vita privata e, come accaduto in passato, preferisce amare con riservatezza e discrezione (ricordate il rapporto con Gilda Ambrosio?). È stato lo stesso Stefano a puntualizzare che vuol far parlare per la sua carriera, che procede alla grande, anziché per le sue faccende di cuore. Tutto il contrario della soubrette argentina, che non ha mai nascosto amici o liaison, come quella durata quasi tre anni con Andrea Iannone.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati di nuovo

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono mollati per la seconda volta nel giro di otto anni. È stata la conduttrice di Tu si que vales a parlarne apertamente prima su Instagram – dove ha avviato negli ultimi mesi la carriera di web influencer – poi sul settimanale Chi. La 35enne ha preferito non snocciolare i dettagli, ma si è detta stanca di vivere certe situazioni. Silenzio stampa, invece, da parte di Stefano, che a Domenica In ha addirittura dichiarato di aver chiuso con le donne. Una balla bella e buona se pensiamo ai recenti pettegolezzi… Perché oltre alla ballerina e alla make up artist qualche tempo fa si è parlato anche di una donna del mondo dello spettacolo che avrebbe perso la testa per De Martino dopo una notte insieme. Il nome non è noto ma lo scorso anno una Vip è stata tagliata fuori da una puntata di Stasera tutto è possibile perché aveva avuto un breve flirt con il conduttore.

Le parole di Belen Rodriguez sulla separazione da Stefano

“Sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte”, ha dichiarato Belen Rodriguez alla rivista diretta da Alfonso Signorini.