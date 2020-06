Stefano De Martino e Belen si sono lasciati: ultimi gossip, spunta un’altra donna

Continuano a trapelare gossip e indiscrezioni sulla rottura tra Belen e Stefano. E sì perché ormai non si può parlare più di crisi ma di vera e propria separazione. La seconda nel giro di cinque anni, con grande sofferenza da parte di entrambi. Ad oggi i diretti interessati non hanno svelato i motivi di questo allontanamento ma stando a quello che sussurrano i beninformati pare che durante il lockdown siano venute a galla delle differenze inconciliabili. E così Stefano è volato a Napoli, dove è impegnato con la nuova edizione di Made in Sud, e quando torna a Milano dorme nella casa del padre e non in quella di Belen. De Martino non dimentica i suoi doveri da genitori e appena può incontra il piccolo Santiago, indubbiamente il grande amore della sua vita. Intanto in questa intricata faccenda spunta un terzo incomodo…

Un’importante donna dello spettacolo ha perso la testa per Stefano

Pare che durante il periodo in cui Stefano non stava con Belen un’importante donna dello spettacolo, con la quale si dice abbia trascorso una sola serata, abbia perso la testa per lui. A spifferarlo la rivista Diva e Donna. Di chi si tratta? Al momento non ci è dato saperlo e non è chiaro se questa terza persona sia presente ancora oggi nella vita di Stefano. Di sicuro al fascino di De Martino non è facile resistere e in passato lo scugnizzo napoletano ha avuto più di qualche flirt. Tanto che in una puntata di Stasera tutto è possibile una showgirl è stata tagliata fuori perché aveva avuto una liaison con il conduttore. Nel frattempo la Rodriguez è stata pizzicata in compagnia di alcuni agenti immobiliari durante un sopralluogo: la soubrette argentina è alla ricerca di una nuova casa. Un nuovo nido dove ripartire dopo l’ennesima batosta sentimentale.

Stefano De Martino non vuole più parlare della sua vita privata

Fino ad oggi Belen e Stefano non hanno confermato la rottura. Molto probabilmente il primo passo sarà fatto dalla Rodriguez, che ha subito fatto chiarezza sulla crisi. Per indole schietta e sincera, la sud americana non ha nascosto la fase complicata della sua vita. Più misterioso De Martino che, lanciatissimo in tv grazie a programmi di successo come Made in Sud e Stasera tutto è possibile, ha scelto di non parlare più della sua vita privata per dare priorità alla carriera.