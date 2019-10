De Martino, retroscena Stasera Tutto è Possibile: no all’ospitata dell’ex

By

Stefano De Martino, Stasera Tutto è Possibile: il retroscena sul no all’ospitata della sua ex fiamma. Spiffero di Chi

Il gossip è sempre alle calcagna di Stefano De Martino. L’ultima chicca, spifferata dal magazine Chi, racconta del veto posto dal compagno di Belen sull’ospitata di una sua ex fiamma che avrebbe dovuto prendere parte a una puntata dello show ereditato da Amadeus. Motivo? Il danzatore napoletano, vista la calma e la romanticità ritrovata con la Rodriguez, avrebbe preferito non ritrovarsi immerso in un ‘incrocio pericoloso’. Intanto, nelle ultime ore e sempre grazie a un sussurro della rivista diretta da Alfonso Signorini, è scoppiato un gossip relativo al ‘passato’ di Belencita; gossip che sta facendo molto rumore: si mormora di una tresca clandestina avuta con Andrea Damante…

Stasera Tutto è Possibile, il veto del conduttore sulla sua ex: “Ha preferito lo stesso evitare incroci pericolosi”

“Chi è la showgirl che non ha potuto partecipare a Stasera Tutto è Possibile perché in passato ha avuto un flirt con il conduttore Stefano De Martino?”, spiffera Chi, il quale aggiunge dei particolari: “È avvenuto quando lui era lontano da Belen Rodriguez, ma il conduttore ha preferito lo stesso evitare incroci pericolosi”. Il totonomi è aperto. Nel frattempo tiene banco la bomba gossippara lanciata sempre da Chi inerente a presunti rapporti ‘segreti’ intrattenuti dal deejay veronese e da Belencita. Il tutto sarebbe avvenuto mentre il primo aveva ancora un legame con Giulia De Lellis, la seconda con Andrea Iannone.

Damante-Rodriguez, il gossip si fa rovente

“Un pettegolezzo rimasto segreto per molti mesi infiamma il mondo del gossip: si sussurra di un rapporto clandestino, parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis)”. La voce rumorosa, lanciata da Chi, infine chiosa: “In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello”. Ma sarà vero?