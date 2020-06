Belen e Stefano si sono lasciati: crisi non superata, ultimi gossip

Belen e Stefano non stanno più insieme: ultimi gossip e news

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sarebbero più una coppia. A sussurrarlo il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 17 giugno 2020. A quanto pare la coppia non avrebbe superato la crisi scoppiata negli scorsi mesi. Crisi che, come ci tiene a sottolineare la rivista diretta da Alfonso Signorini, non avrebbe nulla a che fare con fattori esterni come tradimenti o famigliari ingombranti. A detta del giornale edito da Mondadori – da tempo vicino alla coppia – la crisi tra Belen e Stefano sarebbe scoppiata per una questione di incompatibilità. Modi troppo diversi di vivere la vita che li avrebbero allontanati e portati alla seconda rottura a otto anni dal primo incontro ad Amici.

Come sta reagendo Belen Rodriguez alla rottura con Stefano

Stando a quello che si legge sull’ultimo numero di Chi Belen Rodriguez starebbe soffrendo parecchio per questa seconda rottura. Una separazione arrivata come un fulmine a ciel sereno visto che la 35enne credeva molto in questa seconda opportunità con il marito Stefano De Martino. “Ma la showgirl ha reagito bene, comprendendo che quella non era la sua strada, e ha ricominciato a vivere. Non curandosi, come sempre, delle apparenze”, fa sapere la rivista. E così, in barba a gossip e malelingue, Belù continua ad uscire la sera, a divertirsi con i fratelli e gli amici. Continua a vivere, nonostante la sofferenza e il dolore. Perché, a quanto pare, sarebbe stato Stefano a chiudere di nuovo il matrimonio (dopo che era stato proprio lui a cercare un rappacificamento lo scorso anno).

Perché Belen Rodriguez e Stefano si sono lasciati

“Non c’erano di mezzo altre persone e le famiglie si sono schierate solo dopo la rottura. Sono le fasi della vita che a volte si incastrano, a volte si scontrano. È l’impossibilità di tenere sempre alta la temperatura del rapporto, di conciliare le differenze, di cambiare la propria natura”, assicura Chi riferendosi pure alle frecciatine poco velate di Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen ha sempre avuto un rapporto tormentato con l’ex cognato (per anni non si sono rivolti la parola) e veder soffrire di nuovo la sorella l’ha infastidito parecchio. In queste settimane il 32enne è molto vicino a Belen e quotidianamente vengono paparazzati insieme, tra sessioni di shopping e cene tra amici.

Stefano De Martino non vuole più parlare della vita privata

Lo scenario sembra piuttosto chiaro, ora tocca ai diretti interessati uscire allo scoperto. Molto probabilmente il primo passo sarà fatto da Belen Rodriguez, che ha subito fatto chiarezza sulla crisi. Per indole schietta e sincera, la sud americana non ha nascosto il momento complicato della sua vita. Più misterioso Stefano De Martino che, lanciatissimo in tv grazie a programmi di successo come Made in Sud e Stasera tutto è possibile, ha scelto di non parlare più della sua vita privata.