Jeremias, Stefano De Martino nel mirino? “Avere non è amore”, retroscena

Jeremias Rodriguez, Stefano De Martino nel mirino? “Avere non è amore”, il retroscena

Jeremias Rodriguez, da diversi giorni a questa parte, non lesina frecciatine via social. Nessun destinatario dichiarato, ma sono in molti a pensare che le sue stilettate abbiano nel mirino una persona ben precisa: Stefano De Martino. D’altra parte alcune sembrano tutto fuorché coincidenze: Jere ha iniziato a pronunciare enigmatiche frasi proprio quando è stata ‘ufficializzata’ la forte crisi tra Belen e il danzatore napoletano. Inoltre, al momento, l’argentino non ha in ballo, a meno di qualche storia segreta, alcuna relazione. Insomma, che sia De Martino l’indiziato numero uno delle frasi sibilline del giovane sudamericano è alquanto probabile. E l’ultima di queste sferzate è giunta nelle scorse ore…

Jeremias vicino a Belen…

Si rincorrono i retroscena e le voci di dinamiche sotterranee circa la crisi che ha investito Belen e Stefano. A mettere ulteriore pepe alla questione ci ha pensato Jeremias, finito al centro del gossip. “Per amare devi sapere che avere non è amore”, ha scritto nelle scorse ore tra le sue Stories Instagram. Naturalmente De Martino non viene nominato ma è difficile credere che tale pensiero non sia rivolto proprio a lui. Anche perché Jere, con ogni probabilità, conosce molto bene i fatti che hanno portato la sorella e Stefano ad allontanarsi. Negli ultimi giorni lui e Belu sono stati fianco a fianco. Con loro c’è stato l’amico Mattia Ferrari. Insomma, l’argentino sta supportando Belencita e le è molto vicino. Più di Cecilia, almeno geograficamente, che è ancora in Trentino, a casa Moser.

Stefano De Martino: le parole sulla crisi con Belen

“Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”. Queste le sole parole rilasciate da Stefano De Martino a Tv Sorrisi e Canzoni circa la crisi sentimentale.