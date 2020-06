Stefano e Belen si sono lasciati di nuovo? È crisi, prime parole di De Martino

Finalmente Stefano De Martino ha detto la sua sulla nuova crisi che ha investito il suo rapporto con la moglie Belen Rodriguez. Non è più una novità: i due non si vedono da giorni e sono letteralmente in crisi. È stata la stessa soubrette argentina a chiarirlo ai suoi follower dopo che sono trapelati spiacevoli e fasulli gossip che l’hanno coinvolta con il suo ex fidanzato Andrea Iannone. Se Belù non ha usato troppi giri di parole, Stefano ha deciso di essere meno trasparente. Per la prima volta ha parlato di quello che sta accadendo nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni – nel numero in edicola da martedì 2 giugno – lasciando però con l’amaro in bocca tutti gli appassionati di cronaca rosa.

Le nuove dichiarazioni di Stefano De Martino su Belen Rodriguez

“Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata“, ha dichiarato Stefano De Martino alla rivista edita da Mondadori. La decisione dell’ex star di Amici è dunque precisa: basta parlare della sua vita privata anche se ama una donna famosa come Belen Rodriguez. Lo scugnizzo di Torre Annunziata vuole far parlare per i suoi meriti artistici e per la sua carriera da conduttore sempre più avviata. Dopo lo stop dello scorso marzo dovuto all’emergenza Coronavirus, lunedì 15 giugno ripartirà su Rai 2 Made in Sud: Stefano sarà affiancato per il secondo anno consecutivo da Fatima Trotta e Biagio Izzo.

Stefano De Martino è a Napoli per registrare Made in Sud

Proprio per via di Made in Sud Stefano De Martino da qualche settimana è a Napoli. La situazione con Belen resta tutta da chiarire: intanto la sud americana si consola con il figlio Santiago, la famiglia e l’amico Mattia Ferrari. Belen e Stefano riusciranno a superare questa ennesima tempesta?