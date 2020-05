Belen, il rapporto con Mattia Ferrari: chi è l’uomo che appare con lei

Belen e il rapporto speciale con Mattia Ferrari: chi è l’uomo che appare spesso con lei. Intanto Stefano De Martino è sempre più lontano

Sono giorni complessi per Belen Rodriguez che ha ammesso che attualmente i rapporti con Stefano De Martino sono alquanto scricchiolanti. Non è ancora chiaro se la coppia sia definitivamente scoppiata oppure se c’è spazio per ricucire. Nel frattempo il danzatore campano è sempre più distante, sia geograficamente sia sentimentalmente: in questo momento staziona sempre a Napoli, impegnato nelle nuove puntate di Made in Sud (Rai Due). E nel farlo è barricato in un assordante silenzio: sull’argentina bocca cucitissima e nessun segnale, nemmeno social. Intanto la Rodriguez appare sempre più spesso su Instagram con Mattia Ferrari, un amico con il quale condivide un legame speciale e solido. Ma chi è il giovanotto?

Belen e la forte amicizia con Mattia Ferrari

Fanpage.it ha scavato nel passato di Mattia Ferrari, tracciando il suo profilo. Il ragazzo è nato a Venezia nel 1992. Nonostante la giovane età ha già raggiunto un largo successo nel proprio settore essendo “uno dei nomi più influenti nel campo della comunicazione e del marketing digitale, soprattutto in fatto di moda”. Con Belen condivide una forte amicizia, testimoniata dal fatto che in questi giorni difficili per la showgirl sudamericana lui sia una delle spalle più robuste che le sono al fianco e su cui può appoggiarsi.

Mattia Ferrari e le collaborazioni con i brand internazionali

Mattia, nonostante non abbia nemmeno 30 anni, ha alle spalle già una carriera brillante, fatta di numerose collaborazioni con grandi firme della moda internazionale. Tra i brand con cui ha lavorato figurano Ermanno Scervino, Versace, Moschino, Chopard, H&M. Inoltre ha fondato e dirige la Arnold Creative Communications, agenzia avviata nel 2014. A oggi è una realtà tra le più innovative e importanti del settore. Ed è probabile che proprio per la sua forte influenza nel campo digitale legato alla moda che è entrato in contatto con Belen, con la quale ha un rapporto speciale.