Belen e Stefano De Martino, retroscena crisi: sfuriata sentita nel palazzo

Belen e Stefano De Martino, retroscena e tappe del momento no: la sfuriata sentita nel palazzo e la “crisi spartita in 4 giorni”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno vivendo un periodo molto delicato. Nella giornata di ieri, dopo le indiscrezioni del gossip, lo ha ammesso anche la stessa argentina. Il settimanale Oggi ha ricostruito le tappe di una crisi del tutto inaspettata visto che la coppia sembrava solida e affiatata dopo il ricongiungimento. Il magazine spiffera che la goccia che ha fatto traboccare il vaso si è verificata a metà quarantena “quando il virus ha imposto la vicinanza e non ha lasciato né vie di fuga né bolle di intimità per aggiustare o cicatrizzare le liti”. “L’apice – si legge sempre su Oggi – è una discussione accesissima nelle viscere del bel palazzo di zona Moscova in cui abita la coppia…”

De Martino e Belen: cosa è accaduto tra aprile e maggio

“Allo stress da eccessiva vicinanza si è aggiunto quello della lontananza”, scrive il magazine, “A fine aprile, infatti, tre giorni dopo la sfuriata intercettata da più di un inquilino, Stefano scende a Napoli per lavoro, e né dà triste annuncio nelle sue Stories. Da lì si interrompono le comunicazioni”. Seguono giorni di ‘impasse’ nella coppia, finché l’argentina e il danzatore “spartiscono la crisi in quattro giorni”. Quelli che vanno dal 21 al 23 maggio…

Stefano e Belen: le tappe della crisi

Il magazine, che ha seguito le mosse della coppia, afferma che giovedì 21 maggio “Stefano rientra a Milano e, anziché volare da Belen, va dritto a casa dei suoi genitori, ai bordi del quartiere Isola.” Venerdì 22 non va a trovare la compagna. “Sabato 23 fa un salto a casa, saluta Santiago, torna dai genitori, carica all’inverosimile la sua Mini e prende l’autostrada del Sole, direzione Napoli”. Domenica 24 Belen esce a cena con Jeremias a Milano. Stefano è già lontano. Chissà se la distanza è incolmabile oppure ci sarà spazio per ricucire.