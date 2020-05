Belen e Stefano, crisi confermata: lei toglie la fede e rivede Iannone

Belen e Stefano si sono lasciati di nuovo? La Rodriguez incontra casualmente l’ex Andrea Iannone

Nuovo colpo di scena nella tormentata storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. A un anno dal ritorno di fiamma pare che la coppia sia di nuovo in crisi. Dopo che l’ex ballerino si è trasferito a Napoli per le prove di Made in Sud le voci di crisi si sono susseguite giorno dopo giorno. Belen e Stefano sono apparsi più che mai distanti sui social network – dove negli ultimi mesi sono stati parecchio presenti con foto e video romantici – e non hanno smentito i pettegolezzi sul loro conto. Ergo: qualcosa di strano sta accadendo. Ma non è finita qui: secondo i fan più attenti sembra che la 35enne non sfoggi più la fede nuziale che è tornata ad indossare nel 2019, quattro anni dopo l’annuncio della separazione.

L’ultimo incontro tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez

È inoltre il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 27 maggio, a confermare il periodo nero che stanno vivendo la sud americana e lo scugnizzo napoletano. A quanto pare la quarantena e il lavoro di Stefano avrebbero rovinato l’armonia ritrovata. Non solo: di recente Belù ha rivisto, seppur casualmente, il suo ex Andrea Iannone. Belen Rodriguez è stata infatti paparazzata a Milano con il fratello Jeremias, nello stesso ristorante in cui era presente l’ex fiamma Andrea Iannone (tornato da qualche mese single dopo la brusca rottura con Giulia De Lellis).

Belen Rodriguez e Iannone sono rimasti in buoni rapporti

Secondo i gossip lo sportivo non si sarebbe fatto troppi problemi a rivedere la soubrette argentina, con la quale ha mantenuto un buon rapporto complice l’amicizia che da anni lega Iannone a Jeremias Rodriguez. Belen e Andrea hanno però lasciato il ristorante in tempi diversi: la conduttrice Mediaset sempre con il fratello, Iannone con un amico.