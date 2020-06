Belen Rodriguez risponde a Stefano De Martino su Chi: “Non deludo mai”

Belen Rodriguez ha deciso di rilasciare la prima intervista ufficiale dopo la rottura con Stefano De Martino. E ha scelto il settimanale Chi, quello diretto da Alfonso Signorini. Tra le righe si legge una forte delusione, che però non è stata maggiormente chiarita: ha fatto ben intendere che non abbia colpe per quello che è accaduto (ha spiegato di essere una persona che non delude mai, soprattutto in amore) ma non ha voluto rivelare quali sono stati i reali motivi che l’hanno spinta a capire che col ballerino non avrebbe potuto esserci futuro. Sembrava tornato il sereno, l’amore, dopo il lungo periodo di lontananza, e invece Belen ha fatto capire che non potrebbe continuare a stare insieme a una persona che farebbe promesse che non riesce proprio a mantenere. Ne sono state scritte di ogni, nell’ultimo periodo, ma la verità sulla fine della storia di Belen e Stefano non è ancora emersa. E dubitiamo che emergerà mai. La Rodriguez ha comunque voluto precisare che, se ha preso una decisione così forte, è perché c’è un valido motivo dietro.

Belen e Stefano, i motivi della rottura? L’intervista della Rodriguez a Chi: lei non delude mai nessuno

Oggi il settimanale Chi ha deciso di pubblicare l’anteprima del prossimo numero (in edicola da domani 24 giugno 2020) con cui Belen Rodrguez affronta la rottura con Stefano De Martino e parla del suo rapporto speciale col figlio Santiago. Proprio ieri c’è stato uno sfogo della showgirl, e ora scopriamo cosa ha voluto dire sulla fine della sua favola d’amore alla rivista Chi: “Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa”. Emerge tutta la delusione della Rodriguez, che ha voluto precisare chi è (e sarà anche in futuro) l’unico amore della sua vita, quello che non la ferirà mai: “Il mio vero amore è Santiago. Lui ha un forte senso della giustizia, proprio come me. Io non ho più spazio per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola e non deludo mai nessuno”.

Belen Rodriguez figli: tre è il numero perfetto e verità sulle tate di Santiago

Ha poi spiegato che, se non fosse Belen, avrebbe avuto già una famiglia numerosa. Non ha nascosto il suo desiderio di avere almeno tre figli. Ma, al momento, non ha ancora trovato la persona giusta della quale potersi ciecamente fidare. Al magazine Chi ha poi proseguito così: “Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto scema in fronte”. Mara Venier ha voluto difendere Stefano De Martino, ma non è ancora chiaro di chi siano le “colpe”, se davvero di colpe si può parlare. Detto questo, la Rodriguez ora come ora è tutta concentrata sul figlio Santiago, l’unico in grado di donarle amore incondizionato. Al settimanale di Alfonso Signorini ha spiegato che non è una mamma perfetta, ma Santiago le ha sempre detto che quelle impeccabili non esistono. Solo quelle reali. E lei lo è. Parole, queste, che hanno riempito il cuore di gioia alla showgirl, la quale ha anche voluto precisare che non si è mai affidata a tate (come qualcuno in passato ha scritto): “Mio figlio non ha mai dormito con una persona che non fosse di famiglia”.