Continuano a trapelare indiscrezioni sulla rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. E sì perché di vera e propria separazione bisogna parlare: come confermato dal settimanale Chi la coppia non è riuscita a superare la crisi. I motivi sono ancora tutti da chiarire ma l’ex ballerino di Amici ha preso una decisione chiara: quella di non parlare della sua vita privata e del rapporto con la famosa moglie. E così nelle interviste promozionali per Made in Sud ha imposto un diktat ai giornalisti: nessuna domanda su Belen o niente intervista. A portare a galla il curioso retroscena è il sempre informato Dagospia. Anche se il pubblico più attento l’aveva già notato: per due settimane di seguito lo scugnizzo napoletano è stato ospite di Domenica In e Mara Venier non ha mai tirato in ballo le faccende di cuore del suo ospite. La conduttrice veneziana ha ammesso poi su Instagram che l’ha fatto per una questione di rispetto visto che è molto legata sia a Stefano sia a Belen. E mentre De Martino si concentra sul lavoro a Made in Sud, la Rodriguez sta soffrendo parecchio. L’ultimo sfogo arriva da Instagram, dove la 35enne non ha nascosto un certo malessere per questa ennesima delusione d’amore.

L’ultimo sfogo di Belen Rodriguez dopo l’addio di Stefano De Martino

“Ognuno riceve quel che dà? Una frase che non mi hai mai lasciata indiferrente, una frase che ha sempre fatto breccia, ma è così per davvero? Cioè se io do amore ne ricevo altrettanto? I dubbi mi assalgono…”, ha scritto Belen Rodriguez su Instagram. Un chiaro riferimento al matrimonio ormai finito con Stefano De Martino. La soubrette sud americana credeva molto in questa riappacificazione eppure non ha funzionato. “Non ho più pazienza per i vari bla bla bla che riempiono i polmoni di ca…te sfuggenti, trovano il tempo che trovano per poi morire. Invece quanto c….o mi piace vedere ancora occhi imbarazzati dal sentimento”, ha sottolineato Belù per poi concludere così: “Mi piace pensare che l’amore si trasforma, che non va mai perduto, l’amore che tu hai dato ritornerà in altre forme, ma sarà sempre amore”.

Simona Ventura conforta Belen Rodriguez dopo l’ultimo sfogo

Il lungo post di Belen Rodriguez ha subito fatto incetta di like e commenti positivi. Tanti hanno cercato di confortare la conduttrice di Tu si que vales, a partire dall’amica di sempre Simona Ventura, la prima ad accorgersi del talento della Rodriguez. “Cara Belen sei una bella persona e io ti voglio bene. Per quanto mi riguarda, penso che se non fossi stata pronta ad accettare anche l’irriconoscenza, non avrei fatto del bene . Detto questo, il destino ti porterà tutto l’amore che meriti, bisogna solo avere la pazienza di aspettare il momento giusto”, ha commentato Super Simo.

Jeremias Rodriguez chiarisce la sua posizione dopo i gossip

Intanto nelle ultime ore Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, ha assicurato che le ultime frecciatine apparse sul suo profilo Instagram non erano rivolte all’ormai ex cognato Stefano De Martino. I due non hanno mai avuto un rapporto facile e a detta di qualcuno la seconda rottura con Belen avrebbe portato a nuovi screzi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso di aver avuto un confronto faccia a faccia con Stefano ma ha preferito – per il momento – non snocciolare i dettagli.