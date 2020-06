Jeremias rompe il silenzio su De Martino: cosa è successo e rapporto oggi

Jeremias Rodriguez, nuova frecciatina a Stefano? Lui parla di “Santa Falsità” e i fan si scatenano

Jeremias Rodriguez negli ultimi tempi è sembrato molto enigmatico sul rapporto con Stefano De Martino. Dopo la nuova rottura con Belen, il fratello dei Rodriguez sembrava essersi schierato totalmente contro il ballerino. Non sono mancate infatti apparenti frecciatine rivolte all’ex cognato e per questo i gossip si sono rincorsi da qualche giorno. Nel mese di giugno per esempio ci sono state almeno due occasioni in cui Jeremias ha lanciato delle frecciatine che potevano essere rivolte a Stefano. Ed è ciò che è successo anche oggi, con l’unica differenza che oggi però Jeremias ha deciso di rispondere. Tutto è partito da una didascalia alla sua ultima foto, dove ha chiesto di fargli sapere in che giorno si festeggia “Santa Falsità”, perché avrebbe un po’ di persone a cui mandare gli auguri.

Jeremias rompe il silenzio: “Siete malati mentali”, il confronto con Stefano De Martino c’è stato

Anche in questo caso, come è successo pochi giorni fa, nei commenti in tanti si sono domandati se fossero parole rivolte a De Martino. Ed è per questo che qualcuno gli ha scritto, sempre tra i commenti, di smetterla di fare la persona immatura lanciando frecciatine e di stare fuori dalla vita di sua sorella. Esattamente come fa la famiglia di Stefano, hanno ancora scritto. A queste parole Jeremias ha deciso di replicare e in modo molto duro. La sua risposta è iniziata così: “Siete voi i malati mentali a pensare che io possa fare un post contro il padre della cosa più bella che ho nella vita”. Parole da zio che ama suo nipote più di ogni altra cosa e rispetta per questo le persone che lo hanno messo al mondo. Sembrerebbe di capire quindi che Jeremias non abbia nulla contro il conduttore di Made in Sud – che cambia giorno questa settimana -. Ma il suo commento non finisce qui.

Stefano De Martino, il commento di Jeremias Rodriguez su Instagram

Il fratello di Belen infatti poco dopo ha scritto che quello che aveva da dire a Stefano lo ha già detto, a lui direttamente e mettendoci la faccia. Sembrerebbe di capire quindi che un confronto tra i due ci sia stato, ma non possiamo sapere cosa si sono detti. Qualsiasi cosa pensi Jeremias di Stefano, però, è chiaro che le frecciatine che sembra lanciare attraverso Instagram non siano rivolte a lui, come ha ribadito anche a fine commento.